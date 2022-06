Quarto Grado, si parla ancora di Elena Del Pozzo. Martina Patti chiede se può studiare

Martina Patti ha trascorso la decima notte in cella. La donna, fanno sapere in studio, ha chiesto di proseguire gli studi universitari.

Da 10 giorni ormai Martina Patti si trova in carcere a Catania. La donna – com’è noto – è in isolamento dove è sorvegliata a vista. Nel corso della puntata di Quarto Grado di venerdì 24 giugno è stato fatto il punto della situazione su molti aspetti legati al caso della piccola Elena Del Pozzo, uccisa dalla madre alla tenera età di 5 anni.

Dal carcere, Martina Patti ha chiesto i libri per continuare a studiare.

Quarto Grado, Martina Patti chiede di proseguire gli studi

Stando a quanto è stato ricordato in trasmissione Martina Patti ha fatto questa richiesta per un motivo ben preciso. La donna studia infatti in università e avrebbe dovuto laurearsi nei prossimi mesi in quanto sarebbero pochi gli esami attualmente mancanti e necessari per poter portare a compimento il percorso di studi in infermieristica all’Università di Messina.

È inoltre già laureata in Scienze Motorie.

Le ipotesi degli investigatori

Nel frattempo tra le ipotesi sul tavolo degli investigatori vi è quella di un’eventuale somministrazione alla piccola di sostanze stupefacenti. Resta da capire quanto ha sofferto la piccina prima di morire. Su quest’ultimo punto riusciremo ad avere un quadro più completo quando verrà diffuso l’esito dell’esame tossicologico.