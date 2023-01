Il principe Harry si sfoga e spiega in un'intervista che vorrebbe riconciliarsi con il padre e il fratello: "Loro però non vogliono"

È un principe Harry che quasi non ti aspetti, quello che inizialmente traspare dalle sue ultime dichiarazioni rilasciate per un’intervista a ‘Itv‘.

Il figlio ‘reietto’ della famiglia reale del Regno Unito ha dichiarato di sognare una famiglia più che un’istituzione e spiega che da parte sua ci sarebbe apertura per una pace con il padre e il fratello.

Parla il principe Harry: “Vorrei fare pace con mio padre e mio fratello”

L‘intervista al principe Harry è stata rilasciata all’emittente televisiva ‘Itv‘ e sarà mandata in onda domenica sera, due giorni prima della pubblicazione di ‘Spare‘, il già discusso libro di memorie del britannico.

Come spesso accade in questi casi, alcune anticipazioni creano la giusta attesa per l’evento. Ecco, quindi, alcuni degli estratti delle parole di Harry che sono già stati pubbicati: “Sono una famiglia, non un’istituzione. Vorrei riconciliarmi con loro, ma loro non hanno mostrato assolutamente alcuna volontà di farlo. Vorrei riavere indietro mio padre. Vorrei riavere indietro mio fratello.”

Le parole di Harry a difesa sua e della moglie

“Si comportano come se fosse meglio indicarci in qualche modo come i cattivi” -dice ancora Harry facendo riferimento ai tanti attacchi subiti da lui e dalla moglie Meghan senza che nè Carlo III nè William abbiano mai aperto bocca per difenderli: “Ogni singola volta che ho provato a difenderci in privato ci sono state fughe di notizie e storie contro di me e mia moglie.”