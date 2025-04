Intimidazioni fasciste ad Ascoli: la denuncia di Lorenza Roiati

Un episodio inquietante ad Ascoli

Recentemente, la città di Ascoli Piceno è stata teatro di un episodio che ha suscitato indignazione e preoccupazione tra le forze democratiche e antifasciste. Lorenza Roiati, titolare di un forno locale, è stata oggetto di intimidazioni dopo aver esposto un cartello che celebrava il 25 aprile, data simbolica della liberazione italiana dal fascismo.

Questo gesto, che avrebbe dovuto rappresentare un momento di festa e riflessione, è stato invece accolto con minacce e atti di vandalismo, culminati in uno striscione vergognoso affisso in sua direzione.

La reazione delle istituzioni e della società civile

Matteo Ricci, europarlamentare del Partito Democratico e candidato alla presidenza della regione Marche, ha immediatamente condannato l’accaduto, definendolo un’intimidazione fascista. Ricci ha esortato tutte le forze democratiche a non rimanere in silenzio di fronte a tali minacce, sottolineando l’importanza di una vigilanza attiva da parte delle autorità competenti. “Chiedo al Prefetto e al Questore di prestare la massima attenzione a questa situazione”, ha dichiarato Ricci, evidenziando la necessità di proteggere chi si espone in difesa dei valori antifascisti.

Solidarietà e resistenza contro il fascismo

La vicenda di Lorenza Roiati non è un caso isolato, ma rappresenta un sintomo di un clima di crescente intolleranza e aggressione nei confronti di chi si oppone al fascismo. La solidarietà espressa da Ricci e da altre figure pubbliche è fondamentale per far sentire a Lorenza e a tutti coloro che condividono i suoi valori che non sono soli. La mobilitazione della società civile è essenziale per contrastare questi episodi di violenza e per riaffermare i principi di libertà e democrazia. È un momento cruciale per le forze antifasciste, che devono unirsi e farsi sentire in modo chiaro e deciso.