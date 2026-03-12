InvestCloud elimina la struttura italiana a Marghera e trasferisce attività all'IA

A Marghera 37 addetti di InvestCloud sono stati messi in mobilità: l'azienda americana parla di un nuovo modello organizzativo fondato sull'IA e sulla centralizzazione delle attività

La filiale italiana di InvestCloud, attiva nel settore Digital Wealth, ha comunicato alle autorità e ai sindacati l’avvio di una procedura per la chiusura della sede di Marghera e il licenziamento collettivo di 37 persone. L’annuncio è stato notificato il 9 marzo tramite una lettera ufficiale che, secondo fonti sindacali, descrive il cambiamento come un riallineamento strutturale legato all’integrazione di soluzioni basate su IA. La decisione riguarda un dirigente, sette quadri e ventinove impiegati, tutti con profili tecnici come ingegneri e informatici, che vedono il proprio ruolo riformulato in chiave automatizzata.

Cosa ha comunicato l’azienda

Secondo la documentazione inviata alle rappresentanze, InvestCloud intende superare il modello di sviluppo «su misura» per singole giurisdizioni, giudicato responsabile di duplicazioni operative e di tempi di sviluppo allungati. La strategia annunciata prevede la progressiva eliminazione delle strutture nazionali e la creazione di pochi centri di eccellenza globali che forniranno servizi scalabili e replicabili, alimentati da strumenti integrati di intelligenza artificiale. L’azienda giustifica il piano con una “significativa accelerazione dei cambiamenti tecnologici” e con la volontà di valorizzare i benefici di produttività derivanti dall’automazione.

Motivazioni tecniche e organizzative

Nel testo inviato, la società sottolinea come le soluzioni personalizzate per singoli Paesi abbiano ridotto le economie di scala e ostacolato la piena integrazione di strumenti di machine learning e automazione. La scelta di centralizzare attività punta a velocizzare lo sviluppo e a standardizzare le piattaforme per la gestione del patrimonio. Per i vertici aziendali, questo passaggio è parte di un investimento strategico in innovazione replicabile, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta a livello internazionale.

Reazioni dei lavoratori e dei sindacati

I dipendenti coinvolti hanno espresso sgomento e preoccupazione per la sostituzione totale della componente umana nelle attività quotidiane: molti sottolineano che, sebbene l’IA possa automatizzare demo e processi cloud, la supervisione e l’intervento manuale restano cruciali quando emergono malfunzionamenti o eccezioni. I sindacati locali, in particolare Fim Cisl, Cgil e Fiom, hanno chiesto l’apertura di un tavolo istituzionale per discutere l’impatto occupazionale e la necessità di nuove regole che regolino l’uso delle tecnologie nel mondo del lavoro.

Le richieste sindacali e le misure territoriali

Le sigle sindacali hanno avanzato la richiesta di coinvolgere le istituzioni regionali e nazionali per attivare strumenti di tutela, ricollocazione e formazione. Il segretario della Fim Cisl Venezia, Matteo Masiero, ha invitato a definire regolamentazioni che limitino il rischio di una mobilità del lavoro incontrollata e la svalutazione delle tutele contrattuali. Inoltre Michele Zanocco, anch’egli di Fim Cisl, ha segnalato l’esigenza di monitorare le possibilità di reinserimento dei lavoratori in altri contesti del settore tech.

Implicazioni più ampie e prospettive

Il caso di InvestCloud a Marghera è stato letto come un banco di prova sulle ricadute concrete della transizione digitale nei servizi professionali e finanziari. L’azienda, che aveva integrato in passato realtà come Finantix acquisita nel 2026, fa parte di un gruppo internazionale con centinaia di addetti e una domanda costante di competenze informatiche. Tuttavia, la conversione a modelli centralizzati basati su IA apre interrogativi su come bilanciare innovazione, occupazione e tutela sociale.

Tra le possibili conseguenze, si segnala il rischio di diffusione di pratiche analoghe in altre imprese del settore ICT e nei servizi immateriali, dove i vincoli spaziali e temporali sono meno stringenti. Le scelte di investimento verso l’automazione potrebbero accelerare processi di delocalizzazione o di ristrutturazione dei ruoli tecnici. Per questa ragione, attori istituzionali e sindacati chiedono soluzioni condivise per accompagnare i lavoratori attraverso politiche di formazione, sostegno al reddito e piani di ricollocazione.