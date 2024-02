Il pirata della strada non si è fermato a prestare aiuto alla donna rimasta ferita sulle strisce pedonali

Un pirata della strada non ha prestato soccorso ad una donna di 32 anni che aveva appena investito sulle strisce pedonali. La giovane stava attaversando la strada tra le vie di Milano, quando è stata travolta dall’automobile: i carabinieri stanno indagando sull’accaduto.

Investe una donna sulle strisce e scappa: l’incidente

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 11 febbraio, quando una donna di 32 anni è stata travolta da un’automobile sulle strisce pedonali. La donna è finita a terra ferita, ma l’uomo che l’ha investita ha tirato dritto, non si è fermato e ha evitato prestarle le prime dovute cure. A chiamare i soccorsi è stato qualcuno tra i passanti.

Investe una donna sulle strisce e scappa: le indagini

Sul posto sono immediatamente intervenuti i medici del 118 che si sono occupati di trasferire in ospedale la 32enne, che è entrata in codice giallo al Niguarda di Milano: dopo la preoccupazione iniziale, le sue condizioni si sono stabili. Nel frattempo, i carabinieri di Milano hanno iniziato le indagini: si cerca l’uomo che ora dovrà rispondere anche di omissione di soccorso. Verranno osservate le immagini delle telecamere a circuito chiuso che saranno utili per scovare il responsabile.