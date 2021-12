Investimenti sostenibili: cosa sono i fondi ESG e l’impegno di Online Sim

I fondi ESG sono investimenti volti a salvaguardare l’ambiente, la flora, la fauna e il territorio...ma anche lo sviluppo locale e globale della società

I fondi ESG (Environmental, Social and Governance) sono fondi di investimento in realtà sostenibili, ecocompatibili, che rispettano l’ecosistema ma anche lo sviluppo della società, localmente e globalmente.

Oggi è possibile mantenersi coerenti con la sostenibilità anche mentre si investe scegliendo quei fondi comuni che usano il capitale raccolto per investire in attività che tengono sott’occhio sia i potenziali rendimenti che l’ambiente, l’ambito sociale e la trasparenza della governance.

La scelta di Online Sim

Online Sim è una società fintech italiana nata nel 2000; la prima che ha consentito ai propri clienti di acquistare Fondi Comuni di Investimento via web.

Nel 2004 Online Sim è entrata a far parte del gruppo bancario Ersel, specializzato dal 1936 nella gestione dei grandi patrimoni e oggi punto di riferimento del Wealth Management in Italia.

Online Sim è attenta alla sostenibilità sia per quanto riguarda gli investimenti sia nelle pratiche di ogni giorno. Ha già avviato un percorso verso pratiche green rispettose dell’ambiente come la riduzione del consumo di carta tramite processi paperless e firma digitale; l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili, l’utilizzo di carta riciclata, Ecolabel, PEFC, TFC e Carbon Neutral; la sostituzione del parco stampanti con modelli a basso consumo energetico; la sostituzione della plastica con il vetro e l’alluminio, e molte altre scelte responsabili.

Per quanto riguarda gli investimenti Online Sim propone ai propri clienti la possibilità di investire in fondi con criteri ESG elevati che rispettano l’ambiente e la società scegliendo imprese che operano in ambiti quali cambiamento climatico, energie rinnovabili e uguaglianza di genere. Un altro fattore importante nella proposta dei fondi è legato alla valutazione di come le aziende e i diversi Paesi in cui esse operano gestiscono i diritti sociali e dei lavoratori, oltre ovviamente alla governance, ossia ai principi che regolano la gestione di un’impresa, di un Paese, di un’attività economica.

Un’altra modalità per investire in modo sostenibile tramite la piattaforma Online Sim è quella di scegliere portafogli modello ESG dedicati al cambiamento climatico e all’uguaglianza di genere. Un portafoglio modello è costruito con asset class e viene sviluppato sulla base di metodologie quantitative. In questo modo si ottengono diversi gradi di rischio che vengono associati al profilo dell’investitore. Ogni portafoglio adotta strategie di investimento differenti e predilige l’investimento in determinati settori, strumenti, Paesi.

La Nostra Foresta

Oltre a proporre fondi ESG e portafogli modello sostenibili adatti a diversi stili di rinvestimento, Online Sim ha dato vita anche a un importante progetto di riforestazione di 1000 alberi in diverse aree del Pianeta. Ogni nuovo cliente riceve in omaggio un albero della grande foresta di Online Sim. I benefici ambientali dati da questo progetto, portato avanti in collaborazione con Treedom, consentono di: ridurre la CO2 presente in atmosfera, favorire la biodiversità, contrastare l’erosione del terreno, sostenere economicamente e socialmente le comunità rurali.

Anche in questo caso si tratta di un investimento, volto a salvaguardare l’ambiente, le specie faunistiche, la flora e il territorio.

Come funziona

Nel corso del 2020 Online Sim ha piantato, tramite Treedom, i suoi primi 1.000 alberi; di 9 differenti specie, in 6 diversi Paesi del mondo. Sul sito di Treedom è possibile vedere quali sono le specie di alberi piantate grazie ai nuovi clienti Online Sim e anche visualizzare la zona del globo in cui sono stati piantati. Ogni nuovo albero aiuta l’ambiente in modo diretto e immediato; un nuovo cliente che attiva i propri investimenti sul sito di Online Sim riceve subito una email con tutte le istruzioni necessarie a riscattare il suo albero. È quindi possibile scegliere una precisa specie di pianta, che viene posta a dimora nel luogo più adatto al suo sviluppo. Un contadino se ne prende cura nel corso dei mesi e degli anni, utilizzando i suoi frutti, potandolo o annaffiandolo se e quando necessario. Il cliente può sapere dove sta crescendo il suo albero della grande Foresta Online Sim, ma anche seguire sul diario online tutto ciò che avviene alla singola pianta. Un modo particolare e molto piacevole di prendere parte attiva nella salvaguardia dell’ambiente e del clima.