Investita per strada a Lecce, donna in gravi condizioni e conducente della vettura vittima di un malore e ricoverato anch'esso al Pronto soccorso

Brutto incidente in Puglia, dove una donna è stata investita per strada a Lecce e secondo quanto si apprende dai media locali sarebbe in gravi condizioni.

Secondo il resoconto della stampa locale che ha preso in esame la notizia la vittima è stata centrata in pieno da una Smart in centro ed è stata subito soccorsa e trasportata a razzo in ospedale.

La dinamica del sinistro è tutta da chiarire, ma per vie generali lo storico è quello per cui una donna è stata investita da una Smart nella serata di ieri, 14 dicembre, a Lecce.

Tutto è accaduto intorno alle 19.30, in via Benedetto Croce, nei pressi di piazza Partigiani e poco dopo l’incrocio con via Fornari. Le dinamiche esatte dell’incidente non sono ancora note ma parrebbe che l’autista della vettura che ha travolto la vittima non abbia visto la donna “attraversare la strada a causa della poca visibilità”.

Malore per l’automobilista investitore

La signora, di mezza età, è stata immediatamente soccorsa da una squadra del 118 e trasportata in ospedale in codice rosso.

Al pronto soccorso anche anche il conducente della Smart, che ha accusato un malore immediatamente dopo l’impatto. Sul posto la polizia locale di Lecce che ha effettuato rilievi e verbalizzazioni.