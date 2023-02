Investita sulle strisce pedonali: 17enne morta dopo 5 giorni di agonia

La 17enne Daniela Agata Aiello è morta in ospedale dopo essere stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali

Daniela Agata Aiello non ce l’ha fatta.

Troppo gravi le ferite riportate a seguito del suo incidente stradale di cinque giorni fa. La ragazza era stata investita da un Suv, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme ad un’amica che al momento è ancora in ricoverata.

Modena, 17enne investita sulle strisce pedonali: morta in ospedale

L’incidente era avvenuto attorno alle ore 20 di domenica scorsa, quando Daniela e la sua amica erano state investite da un uomo alla guida di un Suv Mercedes mentre attraversavano le strisce pedonali in viale Monte Kosica, a Modena.

Lo scontro è stato violentissimo, con le due ragazze che sono state catapultate a diversi metri di distanza dal punto di impatto. Le due giovani sono state subito traspotate all’ospedale di Baggiovara, ma per Daniela non c’è stato nulla da fare. L’amica sta ancora lottando tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva.

La difesa del guidatore

Il 32enne che era alla guida dell’automobile si è difeso, spiegando la dinamica dell’incidente: “Le ragazze hanno attraversato col semaforo rosso, non ho potuto evitarle.” Alcuni testimoni che passavano di lì in quel momento hanno confermato la versione dell’uomo, ma la Polizia sta aspettando di accedere alle immagini delle telecamere per accertarsi su quanto veramente accaduto.