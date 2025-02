Dopo oltre due mesi di sofferenza, Marco Ialleni, un meccanico di 61 anni, è morto a seguito di un grave incidente avvenuto il 15 novembre a Latina. L’uomo era stato investito in Via Cavour da una Nissan Micra mentre si dirigeva a piedi al lavoro. Era ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Maria Goretti, dove si è spento.

Investito da un’auto mentre va al lavoro: Marco Ialleni morto dopo due mesi di agonia

Dopo essere stato dimesso dalla terapia intensiva, il 61enne era stato trasferito nel reparto di neuropsichiatria a causa delle gravi lesioni riportate nell’incidente. Purtroppo, non è riuscito a sopravvivere ed è deceduto ieri mattina, venerdì 31 gennaio, a seguito delle profonde ferite e dei traumi subiti. Nonostante le cure dei medici, il suo stato di salute è peggiorato progressivamente fino al tragico epilogo.

Nel novembre scorso, il 61enne fu sbalzato per diversi metri a seguito dell’impatto, avvenuto poco prima delle 9 del mattino. L’uomo venne investito da una Nissan Micra condotta da una donna mentre attraversava Via Cavour, nei pressi delle Poste Centrali di Piazzale dei Bonificatori.

Alla guida dell’auto c’era una donna di cinquant’anni, che è risultata positiva all’alcol test con un tasso alcolemico nel sangue cinque volte superiore al limite di legge.

Investito da un’auto mentre va al lavoro: la posizione della donna

Gli agenti della polizia locale si sono occupati dei rilievi scientifici, ricostruendo la dinamica dell’incidente.

L’automobilista è stata accompagnata in ospedale per sottoporsi al test alcolemico, che è risultato positivo. Inizialmente denunciata a piede libero per lesioni stradali aggravate, la donna potrebbe ora dover rispondere di omicidio stradale aggravato.