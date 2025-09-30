Quello che doveva essere un momento di normalità, una semplice passeggiata con il cane, si è trasformato in tragedia quando un’auto pirata ha investito e ucciso entrambi nella serata di ieri, lunedì 29 settembre. L’impatto è stato fatale, lasciando sgomenta la comunità.

Investito e ucciso da auto pirata mentre porta a spasso il cane: caccia all’uomo

L’allarme è

scattato intorno alle 19:51, poco distante dalla stazione di Terontola, in una zona caratterizzata da attività commerciali. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è stato investito all’incrocio tra la SR 71 e via Fosse Ardeatine da un’auto che, dopo l’impatto, non si è fermata.

Sul posto sono intervenuti l’automedica, un’ambulanza della Misericordia di Cortona e i Carabinieri della compagnia locale. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo e del cane. Le forze dell’ordine hanno avviato indagini approfondite per identificare il conducente e chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Investito e ucciso da auto pirata mentre porta a spasso il cane: chi era la vittima

La serata di ieri, lunedì 29 settembre, è stata segnata da una tragedia a Terontola, frazione del comune di Cortona. Donato De Carlo, 60enne, residente nelle vicinanze, stava passeggiando con il suo cane quando è stato investito all’improvviso da un veicolo.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe sostato per pochi istanti sul luogo dell’incidente prima di allontanarsi, ma la dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. Le autorità hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e rinvenuto un frammento dell’auto, elemento che potrebbe rivelarsi determinante per le indagini.