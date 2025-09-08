Tragedia a Tortima di Lusiana Conco: ragazzo travolto e ucciso da un’auto pirata mentre era in bicicletta, ferito anche un amico.

Un drammatico incidente ha scosso la comunità di Vicenza: un ragazzo di 13 anni è stato travolto e ucciso da un’auto pirata mentre si trovava in strada insieme a un amico, rimasto ferito. Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le indagini per rintracciare il conducente del veicolo e chiarire la dinamica della tragedia.

Vicenza, ragazzo di 13 anni travolto e ucciso da un’auto: caccia al pirata della strada

È

scattata immediatamente la ricerca del conducente che, dopo aver travolto un ragazzo di 13 anni in bicicletta, non si è fermato per prestare soccorso. L’incidente è avvenuto intorno alle 20:30 di ieri sera a Tortima di Lusiana Conco, sull’Altopiano di Asiago (Vicenza). I residenti, allarmati dal forte rumore dell’impatto, hanno subito avvertito le autorità.

I carabinieri, giunti sul posto con una pattuglia, hanno iniziato a raccogliere testimonianze e tracce utili per risalire al veicolo responsabile e al suo conducente.

Vicenza, ragazzo di 13 anni travolto e ucciso da un’auto pirata: ferito anche l’amico

Il giovane travolto è morto sul colpo nonostante i tentativi di rianimazione dei medici del Suem 118. Con lui c’era un coetaneo che ha subito ferite nell’impatto: trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.

Al momento, le autorità non hanno ancora reso nota l’identità del giovane vittima dell’incidente.