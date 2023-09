Il film “Io, Capitano,” diretto con maestria da Matteo Garrone, ha ricevuto l’onore di essere designato come il rappresentante italiano per l’Oscar al Miglior Film Straniero.

Il film di Matteo Garrone: candidato all’Oscar

Questa prestigiosa selezione è frutto del processo annuale gestito da una commissione d’eccezione dell’ANICA (l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali), la quale riunisce una variegata equipe di esperti dell’industria cinematografica, tra cui giornalisti, produttori, distributori e professionisti del settore.

“Io Capitano” è un avvincente film il cui scenario principale si svolge principalmente in Africa, e racconta la straordinaria storia di Seydou, un giovane senegalese che prende la coraggiosa decisione di lasciare la sua terra natale, il Senegal, per intraprendere un rischioso viaggio via mare verso l’Italia.

“Io, Capitano” di Matteo Garrone: premi e riconoscimenti

Il riconoscimento più recente e prestigioso è giunto nel mese di settembre durante la prestigiosa Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, dove il talentuoso regista Matteo Garrone è stato onorato con il prestigioso Leone d’Argento per la Miglior Regia. Questo premio rappresenta un tributo alla sua maestria nell’arte cinematografica e alla capacità di trasmettere in modo autentico ed emozionante la complessità della storia di Seydou.

In molti paesi, come in Italia, sono stati presentati o saranno presentati film per l’Oscar Miglior Film Straniero. Entro fine dicembre, l’Academy sceglierà 15 film, poi ridotti a 5 per le nomination. Le nomination saranno annunciate il 23 gennaio 2024, e la cerimonia degli Oscar è il 10 marzo 2024.