Anche dopo la fine del grande Fratello, le sorelle Prestes continuano a essere sotto i riflettori. È proprio Mariana, sorella della più nota Helena, a far parlare di sé, ospite della trasmissione radiofonica Non Succederà Più, condotta da Giada Di Miceli su Radio Radio. La giovane brasiliana ha svelato alcune indiscrezioni riguardo alla sorella e a lei stessa.

L’intervista radiofonica a Mariana Prestes

Durante l’intervista, è emersa la curiosità del pubblico per la serata trascorsa da Mariana insieme a Federico Chimirri, ex partecipante del reality. I due sono stati avvistati in un locale di Milano in compagnia di Helena e Javier Martinez, il fidanzato argentino della modella. Mariana ha voluto chiarire una volta per tutte: “Io e Federico? Assolutamente no, nessun flirt. Solo un bacio, tutto lì. Siamo amici, è un bravo ragazzo, ma non è successo nulla di più. È stata una cosa isolata e si è chiusa subito“, spiega ai microfoni di Giada Di Miceli. Per quanto riguarda invece Helena e Javier, coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello, la loro relazione sembra proseguire serenamente, stando a quanto riferito da Mariana. “Non so nulla di certo riguardo un loro progetto professionale”, ha inoltre riferito, facendo eco a una domanda su una possibile partecipazione della coppia a Temptation Island. “Se lei è gelosa? Non so, ma li vedo molto sereni e complici. Mi sembrano una coppia solida“, ha aggiunto.

La rivelazione di Mariana Prestes su Helena e Javier

La rivelazione è arrivata proprio sulla situazione attuale di Helena e Javier: Sì, il fidanzamento va benissimo. Sono davvero bellissimi insieme e molto innamorati. A me lui piace moltissimo, è un bravo ragazzo. Stanno costruendo qualcosa di importante. Non vivono ancora insieme, e non so se sia nei loro piani. Ma io spero di sì! Lei è davvero tanto innamorata”, ha aggiunto, sorprendendo chi dava la loro convivenza già per scontata.