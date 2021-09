IPhone 13: uscita, prezzo, colori e caratteristiche e novità del nuovo smartphone Apple

l'iPhone 13 è l'ultimissima novità in fatto di telefoni dell'Apple. Ecco le novità del nuovo modello di iPhone, il suo prezzo e i colori disponibili

L’iPhone 13, presentato il 14 settembre 2021, è l’ultimissima versione del cellulare made in Apple. Scopriamo insieme le sue nuove caratteristiche, il prezzo e i colori in cui è disponibile.

iPhone 13: le caratteristiche

A guardarli solamente dall’esterno, iPhone 13 e 13 mini sono quasi uguali agli iPhone 12 e 12 mini presentati nel corso del 2020.

Le differenze estetiche più evidenti sono che il notch, la tacca scura nella parte alta dello schermo che contiene la fotocamera frontale, è più piccolo di circa il 20%. L’altra novità è che le fotocamere posteriori sono in diagonale in questo nuovo modello, mentre in quello precedente erano una sopra l’altra.

Inoltre, lo schermo dovrebbe essere più luminoso rispetto a quelli precedenti, il processore dovrebbe essere ben più veloci di quelli della concorrenza, la batteria dovrebbe durare due ore e mezza in più degli altri iPhone e il modello base dell’iPhone 13 parte già con 128 giga di memoria.

Anche la fotocamera è migliorata, cattura più luce e ha una nuova funzionalità, chiamata “cinema”, che permette di mettere a fuoco la persona inquadrata, rendendo sfuocato lo sfondo.

iPhone 13: il suo prezzo

L’iPhone 13 mini parte da 839 euro, mentre la sua versione a grandezza standard partirà dai 939 euro.

Per quanto riguarda invece la versione Pro dell’iPhone 13, il suo costo partirà dai 1189 euro, mentre per l‘iPhone 13 Pro Max, la versione più grande, il costo va dai 1289 euro.

iPhone 13: i colori disponibili

Il nuovo iPhone 13 è disponibili in cinque colori.

Oltre al classico mezzanotte (un blu molto scuro, quasi nero), il cellulare sarà acquistabile anche in rosa, rosso, blu chiaro (quasi azzurro) e galassia, un colore a metà tra il rosa e il bianco.

Starà allora al cliente scegliere il colore che preferisce tra i cinque disponibili.

iPhone 13: da quando sarà acquistabile

Anche se l’iPhone 13 è stato presentato martedì 14 settembre, sarà possibile acquistare le cinque differenti versioni dell’ultimissima creazione Apple solo a partire da venerdì 24 settembre.

Nonostante il giorno in cui saranno ufficialmente disponibili non è ancora arrivato, è comuqnue già possibile prenotare il proprio iPhone 13, così da essere sicuri, il 24 settembre, di poter già tenere nelle proprie mani il nuovissimo prodotto del gigante tecnologico californiano.