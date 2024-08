Irene Palumbo, conosciuta sui social come Mental Coach delle Donne, ha condiviso una denuncia nei confronti di due buttafuori che avrebbero molestato verbalmente lei e le sue amiche. I fan sono divisi.

Irene Palumbo denuncia sui social due buttafuori

Tramite il suo profilo Instagram, Irene Palumbo si è lasciata andare ad uno sfogo con i fan. L’influencer, conosciuta sui social come Mental Coach delle Donne, ha denunciato due buttafuori che avrebbero molestato verbalmente lei e le sue amiche.

Il racconto di Irene Palumbo

Irene Palumbo ha raccontato che, qualche sera fa, è andata in discoteca insieme alle sue amiche per festeggiare un compleanno. Una volta fuori dal locale, le ragazze si sono rese conto di non aver fatto una foto di gruppo e hanno chiesto a due buttafuori di aiutarle. I ragazzi hanno fatto diverse battute sessiste, come: “Bene, ora fatecene una (di foto, ndr) con le gambe aperte“.

La denuncia di Irene Palumbo divide i fan

Le battute sessiste hanno giustamente infastidito Irene Palumbo, anche perché alcune amiche si sono permesse di ridere. A suo parere, invece, nessuno di loro avrebbe dovuto abbozzare un sorriso perché farlo equivale a consentire ad un uomo di aprire bocca a piacimento. L’influencer ha poi fatto un discorso sul rispetto in perfetto stile mental coach. Il video denuncia postato sui social, però, ha diviso i fan: alcuni hanno dato ragione ad Irene, mentre altri l’hanno attaccata perché si tratta dell’ennesimo sfogo privo di dati, come il nome della discoteca.