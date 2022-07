Greta Beccaglia era stata molestata in diretta tv. Il tifoso che le aveva toccato il fondoschiena ora rischia il processo.

Il tifoso che aveva molestato in diretta televisiva la giornalista Greta Beccaglia rischia il processo. L’uomo le aveva toccato il fondoschiena, per poi dileguarsi tra la folla che stava lasciando lo stadio Castellani.

Greta Beccaglia, giornalista molestata in diretta tv: tifoso rischia il processo

Aveva toccato il fondoschiena in diretta televisiva alla giornalista Greta Beccaglia, prima di dileguarsi tra la folla. L’immagine era stata ripresa al termine del match Empoli-Fiorentina, il 27 novembre 2021, e aveva fatto il giro del web. Ora il tifoso rischia il processo. Per la Procura non si tratta di una semplice bravata, per questo ha chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di violenza sessuale per il ristoratore Andrea Serrani, di 45 anni.

La giornalista Greta Beccaglia, di 27 anni, assistita dall’avvocato Leonardo Masi, aveva denunciato quel gesto e ora si costituirà parte civile al processo. Un altro tifoso, 45enne toscano, resta indagato, perché quella sera avrebbe molestato verbalmente la giornalista. Per lui è già scattato il daspo e non potrà entrare allo stadio per due anni.

Le molestie alla giornalista

Quella sera, la cronista di Toscana Tv stava parlando della partita Empoli-Fiorentina.

Tanti tifosi, tra cui Serrani, stavano abbandonando lo stadio. L’uomo è stato immortalato dalla telecamera mentre allungava le mani in modo pesante. La giornalista è rimasta molto sorpresa e gli ha risposto in diretta. “Non puoi fare questo, mi dispiace” ha risposto, mentre il collega dallo studio le consigliava di “non prendersela“. Lei ha continuato a lavorare, ma ha sporto denuncia. Gli investigatori della Digos sono riusciti ad individuare il molestatore.

“Avevamo perso e ho fatto quel gesto per stizza e per goliardia. Non è un atto di sessismo” aveva dichiarato l’uomo, nel tentativo di giustificarsi.