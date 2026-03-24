Irlanda del Nord a Bergamo: cosa sapere prima del playoff contro l'Italia

Anteprima completa del playoff: chi è l'Irlanda del Nord, le assenze che pesano e il possibile schieramento contro l'Italia di Gattuso

La sfida di playoff tra Italia e Irlanda del Nord si giocherà alla New Balance Arena di Bergamo il 26 marzo, e arriva con tutte le premesse di una partita aperta a sorprese. Pur essendo favorito sul piano tecnico, il gruppo di Gennaro Gattuso dovrà fare i conti con una squadra avversaria che punta su intensità, organizzazione e motivazione: elementi che, in una gara secca, possono ribaltare i pronostici. È importante capire struttura e risorse della compagine guidata da Michael O’Neill per valutare rischi e contromisure.

Il quadro dei convocati mette in luce una rosa costruita prevalentemente con professionisti delle serie minori inglesi e scozzesi, con poche presenze in campionati di primo livello. Tra i nomi spiccano due elementi associati a club di Premier League e un centrocampista legato al Liverpool ma impiegato in Premier League 2. Allo stesso tempo, l’assenza di giocatori chiave come Conor Bradley ridisegna gli equilibri tattici nordirlandesi. Non mancano poi i giovani di prospettiva che stanno attirando l’attenzione dei club inglesi, ma che ancora non rappresentano un ricambio di altissima esperienza.

Il profilo tecnico e i punti di forza

L’Irlanda del Nord non punta sul possesso palla prolungato: la squadra di O’Neill preferisce un calcio verticale, basato su transizioni rapide, palle inattive e ripartenze. Nei momenti decisivi la forza mentale e la capacità di rendere complicata la costruzione avversaria diventano armi concrete. Tra gli attaccanti, il nome più temuto è Isaac Price, con sette gol in stagione in Championship, mentre le situazioni da fermo sono spesso studiate per creare superiorità numerica nell’area. Questi aspetti trasformano la squadra in un’avversaria solida, soprattutto quando può contare sul fattore campo o su match chiusi e combattuti.

Il ruolo del ct Michael O’Neill

Michael O’Neill è il tecnico che conosce bene i pregi e i limiti del gruppo: dopo aver guidato la nazionale verso gli Europei 2016 e ottenuto riconoscimenti personali, ha mantenuto un impianto tattico pragmatico e reattivo. Oggi ricopre anche un incarico a livello di club, ma il suo ritorno alla guida della nazionale ha riportato esperienza e stabilità. Il suo discorso ripete spesso che la squadra ha «più da guadagnare che da perdere», un atteggiamento che può favorire una prestazione libera da pressioni, capace di sorprendere anche avversari più quotati.

Probabile formazione e scelte tattiche

Secondo le indicazioni più accreditate, la formazione titolare dell’Irlanda del Nord potrebbe schierare in porta Conor Hazard, con una linea difensiva composta da giovani e uomini di esperienza presenti in Championship e League One. Sugli esterni agiranno elementi rapidi e fisici, mentre a centrocampo è atteso il regista Brad Lyons (Kilmarnock), affiancato da mezzali abili nella fase di interdizione come Ethan Galbraith e giovani dinamici della mediana. In avanti la coppia formata da Jamie Donley e Isaac Price rappresenta il riferimento offensivo, con Price particolarmente pericoloso nelle sortite in profondità.

Le assenze e le implicazioni strategiche

La perdita più significativa per i nordirlandesi è quella di Conor Bradley, out per un problema al legamento crociato anteriore: un’assenza che obbliga O’Neill a rivedere i meccanismi sugli esterni e la spinta offensiva dalla fascia. A completare le difficoltà c’è il caso del giovane Chris Atherton, che ha scelto di rappresentare la Repubblica d’Irlanda dopo esperienze giovanili con l’Irlanda del Nord; un fattore che riduce le opzioni di ricambio nel centrocampo creativo. Queste defezioni possono indurre la squadra a un atteggiamento più prudente, puntando sulle ripartenze e sulle palle inattive.

Cosa aspettarsi nella partita di Bergamo

Per l’Italia la priorità sarà evitare cali di concentrazione e sfruttare la maggiore qualità tecnica per creare e finalizzare le occasioni che certamente arriveranno. La pressione del risultato grava più sugli azzurri, mentre l’Irlanda del Nord può giocare senza timori e cercare di capitalizzare errori e situazioni statiche. La partita potrebbe quindi decidersi su piccoli dettagli: precisione nelle conclusioni, ordine difensivo e capacità di interpretare i momenti. A Bergamo la spinta del pubblico sarà un fattore da non sottovalutare per la squadra di Gattuso, chiamata a chiudere il discorso con freddezza e concretezza.