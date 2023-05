Irlanda, obbligatoria l'etichetta su vino e alcol

In Irlanda c'è il sì alla legge sulle avvertenze sanitarie sulle etichette di vino e alcolici: ecco cosa prevede e quando entra in vigore

Avvertenze sanitare sulle etichette per vino e in generale tutti gli alcolici: in Irlanda tale regolamento diventa adesso una legge. Si tratta del primo esempio del genere in Europa.

In Irlanda c’è il sì alla legge sulle avvertenze sanitarie sulle etichette di vino e alcolici: ecco cosa prevede e quando entra in vigore

Ma cosa prevede il testo in questione? In buona sostanza obbliga tutte le etichette poste sui prodotti alcolici a riportare il contenuto calorico e i grammi di alcool all’interno, insieme alle avvertenze sull’utilizzo dell’alcol durante la gravidanza e non solo.

Sulle etichette in Irlanda sarà necessario adesso riportare anche le avvertenze relative al rischio di malattie del fegato e di tumori mortali dovuti al consumo di alcol. La legge verrà applicata dopo un periodo di transizione di tre anni, dunque entrerà in vigore dal 22 maggio del 2026.

“Sono lieto che siamo il primo Paese al mondo a compiere questo passo e introdurre un’etichettatura sanitaria completa dei prodotti alcolici. Non vedo l’ora che altri paesi seguano il nostro esempio“, ha commentato il ministro Stephen Donnelly.

Critiche dall’Unione Europea

Tale decisione non è stata presa benissimo da tutti. Alcune critiche sono state sollevate anche da diversi Stati dell’UE, tra cui l’Italia, oltre che da produttori delle bevande alcoliche, perché rappresenterebbe una barriera agli scambi commerciali.

Gli stessi produttori hanno presentato alcuni reclami ufficiali alla Commissione UE, affinché apra una procedura di infrazione contro l’Irlanda, intanto tale argomento sarà all’ordine del giorno di una riunione del comitato “Barriere tecniche al commercio” del 21 giugno.