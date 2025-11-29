Irruzione nella sede de La Stampa: Esprimiamo Solidarietà Istituzionale e Difendiamo la Libertà di Stampa

Un centinaio di manifestanti ha occupato la redazione de La Stampa, suscitando la ferma condanna del Presidente Mattarella e della Premier Meloni.

Un episodio inquietante ha scosso Torino: un gruppo di circa cento manifestanti ha fatto irruzione nella redazione del quotidiano La Stampa, durante una giornata di sciopero nazionale dei giornalisti. Questo attacco, avvenuto in un momento di mobilitazione per la difesa della libertà di informazione, ha sollevato reazioni di condanna da parte delle principali istituzioni italiane.

Il contesto dell’irruzione

Il Comitato di redazione di La Stampa ha reso noto che i manifestanti, alcuni a volto scoperto e altri con passamontagna, hanno forzato due ingressi della sede, esprimendo slogan minacciosi come “Giornalista terrorista, sei il primo della lista”. Una volta dentro, hanno imbrattato i muri e rovesciato documenti e libri, creando un clima di paura e intimidazione. Questo atto è stato descritto come un attacco non solo al quotidiano, ma all’intera informazione democratica.

Le reazioni delle autorità

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso solidarietà alla redazione e ha condannato fermamente l’irruzione. Ha evidenziato l’importanza della libertà di stampa come valore fondamentale della democrazia. Anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha contattato il direttore del giornale, Andrea Malaguti, manifestando il suo disappunto e avviando un’indagine approfondita sull’accaduto. Secondo le prime notizie, circa trenta persone sono state identificate come appartenenti all’area antagonista torinese.

La posizione della politica

La premier Giorgia Meloni ha contattato Malaguti per esprimere la sua solidarietà ai giornalisti coinvolti nell’irruzione. Ha definito l’episodio gravissimo e ha sottolineato l’importanza di una condanna unanime contro atti di violenza e intimidazione nei confronti della stampa. Meloni ha messo in evidenza che la libertà di informazione è un bene prezioso da tutelare ogni giorno.

Solidarietà da associazioni e colleghi

Numerose organizzazioni, tra cui la Federazione nazionale della stampa, l’Ordine dei giornalisti e l’Associazione Stampa Subalpina, hanno manifestato la loro solidarietà nei confronti di La Stampa. In un comunicato congiunto, hanno definito l’irruzione \”inaccettabile\” e affermato che ogni forma di dissenso che si esprime attraverso la violenza deve essere categoricamente rifiutata. Le associazioni hanno richiamato alla memoria periodi bui della storia italiana, confrontando l’episodio con pratiche di repressione del pensiero critico.

Minacce alla libertà di informazione

L’attacco subito rappresenta una minaccia significativa non solo per La Stampa, ma per l’intero panorama informativo italiano. La necessità di proteggere i giornalisti e le redazioni diventa sempre più urgente. Le istituzioni sono chiamate a garantire la sicurezza di coloro che lavorano per mantenere la libertà di espressione e informazione. In un contesto caratterizzato da disinformazione e intimidazioni, è fondamentale che la società civile, insieme alle istituzioni, si mobiliti per difendere i valori democratici che uniscono la comunità.