Ischia, non c'è pace per l'isola: enorme masso si stacca dalla montagna

A poche settimane dalla terribile alluvione e relativa frana che ha devastato l’isola nella zona di Casamicciola, Ischia torna a tremare, per di più in un giorno delicato come la Vigilia di Natale: nelle scorse ore in località Montevico, un enorme masso di diverse tonnellate di peso si è staccato da un costone di roccia della montagna ed è caduto in strada travolgendo uno scooter parcheggiato.

Fortunatamente al momento dell’evento nessuno era presente in zona, altrimenti le conseguenze avrebbero potuto essere ben peggiori. Tuttavia, per sicurezza, la Protezione Civile locale ha dovuto costringere in via precauzionale ben 9 famiglie ad evacuare le loro case, per un totale di 27 persone.

Le autorità al lavoro

Del caso del crollo del masso dalla montagna si sta occupando in queste delicate ore il commissariato all’emergenza frana Giovanni Legnini, dopo che il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, gli ha affidato il monitoraggio dell’intero costone.

Questa parte dell’isola, a quanto pare, non risultava essere mai stata oggetto in passato di fenomeni di dissesto idrogeologico simili.

Sul posto si sono subito precipitati anche il vicesindaco Carla Tufano e l’assessore Giovanni Zavota che hanno diretto le operazioni, prendendo in mano la gestione dei cittadini sfollati costretti a passare una notte lontani dalle loro case proprio in concomitanza con il santo Natale.