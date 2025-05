Questa nuova edizione de l’Isola dei Famosi sarà certamente ricordata per l’elevato numero di concorrenti che si ritirano. Chi per un motivo chi per l’altro, sono già diversi i naufraghi che hanno lasciato l’Honduras e ora, per motivi di salute, potrebbero aggiungersene altri.

Isola dei Famosi 2025: i naufraghi già ritirati

Il cast iniziale de l’Isola dei Famosi è praticamente quasi dimezzato. Sono infatti già diversi i naufraghi che si sino ritirati. Partiamo con il modello e attore brasiliano Leonardo Brum e con il cantante neomelodico Angelo Famao. Per motivo familiari anche la tennista Camilla Giorgi ha lasciato l’Honduras. A loro tre si sono aggiunti Nunzio Stancampiano e Spadino e in ultimo Antonella Mosetti.

Isola dei Famosi, allarme salute: altri ritiri in vista? Cosa succede

Nell’ultima newsletter di Gabriele Parpiglia leggiamo che altre due naufraghe starebbero per ritirarsi e lasciare quindi l’Honduras, pare per problemi di salute: “mi hanno appena detto che ci potrebbero essere due nuovi ritiri. Questi mi è stato detto ora. E poi mi hanno anche aggiunto che queste due naufraghe non stanno bene”. Ma chi sono queste due naufraghe? Carly Tomassini era stata portata di recente in infermeria quindi potrebbe essere la prima indiziata. Sull’altro nome per ora non si sa nulla.