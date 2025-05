Antonella Mosetti rompe il silenzio dopo la messa in onda del suo ritiro da L’Isola dei Famosi: le sue parole non passano inosservate.

Un’esperienza breve ma intensa, quella di Antonella Mosetti sull’Isola dei Famosi. Il suo ritiro è andato in onda nel daytime del 23 maggio e, a poche ore dalla messa in onda, la showgirl ha deciso di rompere il silenzio, raccontando la sua verità.

Il ritiro di Antonella Mosetti da L’Isola dei Famosi

Antonella Mosetti ha deciso di lasciare l’Isola dei Famosi a causa di una crescente insofferenza legata al lutto per la perdita del padre, un dolore che ancora non è riuscita a elaborare. Già durante la seconda puntata del reality, la showgirl aveva confessato:

“Probabilmente ho sbagliato il momento. Ho 49 anni, non sono una bambina e ho passato più tempo nella mia vita a stare male che bene. Finché non entri in questo reality non capisci quanto sia importante l’abbraccio delle persone che ami”.

Queste parole, a posteriori, hanno anticipato la sua scelta di ritirarsi, mettendo in luce il peso emotivo che l’esperienza ha avuto su di lei. Nonostante il breve percorso nel programma, Antonella ha ricevuto grande sostegno dai fan, a cui ha risposto rompendo il silenzio e condividendo le sue riflessioni dopo l’addio.

Isola dei Famosi, Antonella Mosetti rompe il silenzio dopo l’abbandono: l’annuncio

A poche ore dalla trasmissione del suo ritiro, andato in onda nel daytime di ieri, 23 maggio, Antonella Mosetti ha deciso di rompere il silenzio. Lo ha fatto in due modi: inizialmente condividendo i messaggi di affetto e sostegno ricevuti, e successivamente pubblicando un post con uno scatto che la ritrae sull’Isola.

“Che dire se non… Wow! Sono ancora un po’ frastornata, ma anche travolta dall’affetto di tutti voi. L’avventura dell’Isola è stata tra le più dure della mia vita, ma sono contenta che alla fine anche in posto così estremo sia venuta fuori la vera Antonella e che vi sia piaciuta. Non vedo l’ora di ringraziarvi tutti ad uno ad uno… Italia preparati che sto per tornare, DAJE!”.

Non è sfuggita, però, la pubblicazione di alcune stories sul suo account: “Una leonessa non fa mai a gara con le gatte morte” e “Il denaro è uno strumento, non l’obiettivo. L’obiettivo è la libertà. Ricordatelo”. Queste frasi condivise dalla showgirl hanno subito attirato l’attenzione del pubblico: a chi sono rivolte? Attualmente non ci sono informazioni a riguardo.