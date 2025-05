L’ Isola dei Famosi edizione 2025 continua a riservare delle sorprese, dopo gli screzi di inizio settimana, la puntata di mercoledì 21 maggio ha davvero cambiato le carte in tavole perché è successo un qualcosa che raramente si era vista in 20 anni di storia del programma.

Isola dei Famosi, già altri ritiri nelle prime settimane

L’Isola dei Famosi 2025 si era aperta con dei ritiri importanti come quelli di Angelo Famao e Leonardo Brum che hanno preferito tornare in Italia ed abbandonare il reality condotto da Veronica Gentili.

Le motivazioni sono le più disparate ma spesso la più importante è quella legata alla carenza di cibo che non permette ai naufraghi di vivere l’esperienza in modo consono.

Stremati dalla fatica cedono e ammettono la “sconfitta” anche se spesso rivelano di aver trovato persone importanti e che l’esperienza in show così probanti li ha cambiati.

Chi sono i 3 concorrenti che hanno abbandonato

Caffeinamagazine.it ha rivelato i nomi dei concorrenti che hanno scelto di terminare la loro avventura sull’Isola. Questi sono Camila Giorgi, Spadino e Nunzio Stancampiano.

Per la tennista italiana la motivazione è familiare. Membri della sua famiglia si trovano in Argentina ed in condizioni di salute gravi e lei deve raggiungerli. A questo proposito ha ammesso di essere arrivata sull’isola non pronta perché questo pensiero la preoccupava.

Per Spadino e Stancampiano la situazione che ha portato all’addio è legata alla fame “Non abbiamo più la testa per stare qua, ci sentiamo svenire, abbiamo raggiunto il nostro limite”.

Con questi 3 addii i giovani a lasciare il gioco ora sono 7 su 10 come svelato da Biccy.it. Una vera e propria debacle se confrontata con il numero di Senatori ancora presenti, ma la produzione ha annunciato imminenti nuovi arrivi.