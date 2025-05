L’avventura in Honduras si sta rivelando più dura del previsto per i naufraghi di questa edizione. Tra condizioni estreme, tensioni personali e problemi fisici, i ritiri si susseguono uno dopo l’altro, lasciando il pubblico spiazzato e la produzione in costante emergenza. Quella che doveva essere una sfida di resistenza si sta trasformando in una vera e propria fuga dall’Isola dei Famosi: il numero dei concorrenti che abbandonano cresce di puntata in puntata, rendendo questa una delle edizioni più turbolente nella storia del reality.

Isola dei Famosi, pioggia di ritiri in pochi giorni

L’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi si sta rivelando una delle più turbolente nella storia del reality, con una serie di abbandoni che hanno colpito il cast a pochi giorni dall’inizio del programma. Dal debutto del 7 maggio, ben sei concorrenti hanno lasciato l’isola, segnando un record negativo per la trasmissione.

Il primo a ritirarsi è stato il cantante neomelodico Angelo Famao, che ha abbandonato dopo soli tre giorni a causa di difficoltà psicofisiche, dichiarando di non riuscire a dormire né a mangiare . Successivamente, Leonardo Brum ha lasciato il programma, seguito da Camila Giorgi, che si è ritirata per gravi problemi familiari . Nella terza puntata, anche Nunzio Stancampiano e Samuele “Spadino” Bragelli hanno deciso di abbandonare l’isola.

Questi abbandoni hanno sollevato preoccupazioni tra gli spettatori e la produzione, mettendo in discussione la gestione del programma e le condizioni affrontate dai concorrenti. La serie di ritiri ha anche influenzato la dinamica del gioco, costringendo la produzione a rivedere la composizione delle squadre e le strategie di sopravvivenza.

Isola dei Famosi, pioggia di ritiri in pochi giorni: sesto naufrago abbandona

Da oggi, tra i concorrenti in Honduras, si registra un nuovo addio: Antonella Mosetti ha ufficialmente lasciato L’Isola dei Famosi. La notizia è stata confermata dai profili social del reality in onda su Canale 5.

La showgirl romana aveva mostrato sin dall’inizio segnali di profonda fragilità emotiva, ancora segnata dal lutto per la scomparsa del padre. Nonostante il sostegno della figlia Asia e del fratello, che avevano cercato di motivarla a restare, Antonella non è riuscita a ritrovare la serenità necessaria per proseguire il percorso. La sua uscita rappresenta l’ennesimo colpo per un’edizione già ampiamente segnata dai ritiri.