Stefano De Martino è intervenuto al podcast di Marcello Sacchetta e ha ricordato l’esperienza come inviato all’Isola dei Famosi. Ecco cosa ha detto il conduttore.

Stefano De Martino e l’esperienza all’Isola dei Famosi

Era il 2018 quando Stefano De Martino fu mandato in Honduras come inviato per l’edizione de l‘Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi.

Per De Martino è stata la prima esperienza televisiva dopo gli anni come ballerino ad “Amici” e, come raccontato da lui stesso in un intervento al podcast di Marcello Sacchetta, una delle esperienze più complicate della sua vita professionale.

Stefano De Martino, la clamorosa confessione sull’esperienza all’Isola dei Famosi

Come detto, Stefano De Martino è tornato a parlare della sua esperienza come inviato a L‘Isola dei Famosi nel 2018. Il conduttore di “Affari Tuoi“ l’ha definita come un’esperienza complessa, sia per motivi logistici sia per la forte pressione che aveva addosso: “ero parecchio sotto pressione, non ero sereno.” Un periodo quindi difficile che però lo ha portato a intraprendere poi la strada della conduzione, fino ad arrivare oggi a essere uno dei conduttori più noti e amati dal pubblico.