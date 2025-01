Il panorama televisivo di Mediaset nel prime time è ora dominato dal Grande Fratello che è seguito da moltissimi telespettatori, lo show condotto da Alfonso Signorini è già da parecchio che è “on air” e gli amanti della tv del Biscione si chiedono quando debutterà la stagione 2025 de “L’Isola dei Famosi” a questo proposito il tema caldo resta la conduzione.

Il volto in Pole è davvero noto

Tra rumors che cambiano in continuazione è davvero difficile trovare una certa stabilità rispetto ai nomi che potrebbero sostituire Ilary Blasi alla conduzione del programma, è dato per certo l’addio dell’ex letterina, ed ora è arrivata una “new entry”.

Si parla infatti di Veronica Gentili, attualmente a “Le Iene” come volto principale assieme a Max Angioni, come conduttrice della prossima edizione. La diretta interessata naturalmente non si è pronunciata in merito.

Chi sono le altre in corsa

Se al momento è la Gentili ad occupare il primo posto per la successione è logico pensare che vi siano altre conduttrici che stiano lottando per provare a superarla.

I nomi che hanno avuto quote importanti nelle scorse settimane sono quelli di Elenoire Casalegno e Federica Panicucci che è anche lei uno dei volti noti di Mediaset.

Non resta che attendere un annuncio ufficiale da parte degli organizzatori del programma, tuttavia è quasi scontato che questo non accadrà a breve.