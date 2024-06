L’Isola dei Famosi 2024 è giunta al termine mercoledì 5 giugno, decretando il vincitore: Aras Senol. Nonostante la puntata finale sia stata la più vista di tutta l’edizione, gli ascolti registrati sono stati sempre molto bassi. A tal proposito, arriva il commento della conduttrice, Vladimir Luxuria.

Vladimir Luxuria, ospite nel programma radiofonico Turchesando, condotto da Turchese Baracchi, ha commentato gli ascolti della recente edizione de L’Isola dei Famosi, che l’ha vista per la prima volta alla conduzione del programma in prima serata:

“Io sono molto contenta del lavoro che ho fatto, ho imparato tantissimo. Quando vado in giro per strada le persone mi fanno i complimenti per la professionalità, poi gli ascolti non sono stati soddisfacenti, è vero, non sono stupida che lo nego”.