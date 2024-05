Durante un intervento nel podcast Gurulandia, Fabrizio Corona aveva criticato la scelta di Mediaset di affidare a Vladimir Luxuria la conduzione dell’Isola dei Famosi.

Leggi anche: Otto e Mezzo, Lilli Gruber sostituita da Giovanni Floris: l’annuncio del conduttore

Fabrizio Corona attacca Luxuria

L’attacco di Corona, nei confronti della conduttrice del programma Mediaset, è arrivato mentre commentava la decisione proprio dei vertici Mediaset di affidare a Luxuria la nuova edizione dell’isola: “Ai tempi ho parlato con chi si occupa della produzione de l’Isola dei Famosi in Mediaset ed era disperato per la scelta di Pier Silvio Berlusconi che voleva fare un provino a Vladimir Luxuria per capire se poteva essere un ipotetico conduttore. Dopo avere denigratoriamente declinato al maschile il termine conduttrice“. Corona ha poi proseguito: “Qui non ci sono idee politiche, di pensieri, di filosofia, questa roba di diritti LGBTQIA+, questa roba che tutto deve essere politicamente corretto, che due uomini possano avere figli, che gli omosessuali si sposano e tutta sta roba qua. Ma come fai a far condurre ad un uomo vestito da donna, un reality su Canale5 che guardano le famiglie. Io lo guardo e mi sento male. Poi ci aggiungi un cast del genere e due opinionisti del genere…Hanno provato tutti i giorni a spostare la messa in onda de L’Isola dei Famosi, ha fatto il 12% di share, mai toccato un risultato così. Noi Mediaset non la guarderemo più se volete fare il politicamente corretto” ha concluso l’imprenditore.

La risposta della conduttrice

Vladimir Luxuria, appena appreso il giudizio di Corona, ha deciso di rispondergli attraverso i suoi profili social: “Sarei messa male se accettassi lezioni di vita da Fabrizio Corona“.

Leggi anche: Emily Ratajkowski si schiera con Stormy Daniels contro Trump: la sua t-shirt lo dimostra