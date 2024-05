La top model Emily Ratajkowski ha deciso di mostrare il suo supporto alla pornostar Stormy Daniels, coinvolta nel processo penale contro Donald Trump, indossando una t-shirt con il suo volto sopra.

La t-shirt in supporto di Stormy Daniels

Ratajkowksi è stata avvistata per le strade di New York con indosso dei pantaloncini della tuta grigi, un paio di Vans rosse e una t-shirt nera, frutto di una collaborazione tra il marchio Platformart e l’artista Robert Crumb. Sopra la maglietta c’è stampato il ritratto, in stile cartoonesco, della pornostar Stormy Daniels.

Non è la prima volta che la modella usa l’abbigliamento per mostrare le sue idee politiche. Era accaduto, ad esempio, anche nel 2016 quando si era fatta immortalare con un maglioncino rosa con la scritta Bernie (a sostegno del candidato presidenziale Bernie Sanders).

Donald Trump vs Stormy Daniels

Stormy Daniels è stata al centro del processo penale che ha visto coinvolto (e condannato!) Donald Trump. La pornostar era infatti stata pagata per non rivelare la sua relazione sessuale con l’ex presidente. I 130mila dollari però venivano da fondi elettorali, versati falsificando documenti contabili in violazione della legge.