Giovanni Floris, nell’anteprima della puntata di “Otto e mezzo”, andata in onda ieri sera alle 20.30: una sostituzione improvvisa che ha creato molta preoccupazione nei telespettatori. Che fine ha fatto Lilli Gruber?

La sostituzione di Lilli Gruber

Ieri e oggi, 30 e 31 maggio 2024, Lilli Gruber non sarà al timone del suo programma che da anni va in onda subito dopo il Tg di La7, diretto da Enrico Mentana: a diffondere la notizia è stato Giovanni Floris, apparso alla conduzione del programma, improvvisamente, nella serata di ieri.

Il conduttore ha dato il benvenuto al pubblico dichiarando:

«Sarò con voi per un paio di giorni, poi tornerà Lilli».

Nonostante la spiegazione, la preoccupazione nei telespettatori non si è placata: i motivi dell’assenza della Gruber, per il momento, non sono stati resi noti né dalla stessa rete, La7, né dalla diretta interessata.

Giovanni Floris a Otto e Mezzo

Quello di ieri non è stato un caso isolato: Floris anche altre volte, in passato, ha sostituito la conduttrice. Tuttavia, ciò che preoccupa è non conoscere i motivi dietro questa scelta: Leggo.it riporta che, più di qualcuno, su X, collega la sua assenza al raduno annuale del gruppo Bilderberg, cui la Gruber parteciperebbe ogni anno.

Si tratta di un gruppo di manager, giornalisti, politici e volti noti dell’economia e della finanza internazionale, che si tiene a Madrid dal 30 maggio al 2 giugno, ma sapere se è questo il motivo, non ci resta che attendere ulteriori comunicazioni.