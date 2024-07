Isola dei Famosi, le rivelazioni shock di un ex naufrago: "Abbiamo rubato dei...

Un ex naufrago dell'Isola dei Famosi ha raccontato di aver rubato dei soldi e fumato sigarette durante la sua permanenza nel programma

Negli anni, l’Isola dei Famosi ha abituato il proprio pubblico a diversi colpi di scena, compresa la violazione del regolamento da parte dei concorrenti.

Isola dei Famosi, ex naufrago confessa: “Abbiamo rubato soldi e fumato”

Nelle passate edizioni, i naufraghi si sono resi protagonisti di numerose trasgressioni, come i furti di cibo o l’introduzione di oggetti proibiti. Le rivelazioni fatte da Edoardo Tavassi, durante il podcast di Leonardo Bocci, hanno però lasciato tutti senza parole. L’ex concorrente ha confessato che lui e Nicolas Vaporidis hanno sottratto 20 euro dal marsupio di un tecnico. Con quei soldi hanno corrotto un barcaiolo honduregno per farsi consegnare dei pacchetti di sigarette.

Le rivelazioni shock di Edoardo Tavassi

“Devo raccontare una cosa” ha commentato il videomaker. “A L’Isola dei Famosi io e Nicolas Vaporidis siamo riusciti a fumare, e pure tanto. Questo a insaputa di tutti. Abbiamo fregato dei soldi al microfonista, gli abbiamo rubato proprio i soldi“. L’ex inquilino della casa del Grande Fratello ha poi spiegato: “Come abbiamo comprato le sigarette? Abbiamo corrotto il barcaiolo honduregno. In totale abbiamo fregato 20 euro, ma questi 20 euro in Honduras valgono tantissimo. Io mettevo una banconota al giorno nel posto che sapeva lui e così quello ci faceva trovare le sigarette. Ma sta cosa non la sapeva nessuno“.

La complicità con Nicolas Vaporidis

Edoardo Tavassi ha poi aggiunto che lui e Nicolas Vaporidis sono stati quasi scoperti da uno della produzione: “Una volta uno del programma ci fa: ‘Puzzate di fumo! Se vi sgamo che avete fumato, vi levo il fuoco per 15 giorni’“. La cosa tuttavia non li ha frenati. Secondo il racconto del 39enne, si sarebbero anche spinti oltre. “Un’altra volta abbiamo fregato un pacchetto di Heets, quelle dalla Iqos. Tutto sempre allo stesso microfonista, ma perché lui lasciava il marsupio incustodito. E sono riuscito a fumare le Heets anche senza l’apparecchio! Ho preso la brace dal fuoco, un cocco aperto e ho fumato. Tutto questo è successo di notte perché c’è un cameraman solo, visto che tutti dormono. Però vi assicuro che ha funzionato anche con il cocco”.