Isola dei Famosi, Marina Suma si infortuna in diretta: come sta l'attrice di Sapore di Mare?

Paura all’Isola dei Famosi per un incidente avvenuto in diretta. Ad infortunarsi è stata Marina Suma, durante una prova immunità con Pietro Fanelli. Come sta l’attrice di Sapore di Mare?

Isola dei Famosi: Marina si infortuna in diretta

L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi è stata particolarmente difficile per Marina Suma. L’attrice, durante una prova immunità con Pietro Fanelli, si è infortunata. “Fermi un attimo, mi chiami il dottore? Il dottore“, è subito intervenuta l’inviata Elenoire Casalegno.

Paura all’Isola dei Famosi: Marina finisce a terra dolorante

Il primo ad essersi accorto dell’infortunio di Marina è stato Pietro. Fanelli era legato alla Suma da una corda e, appena l’ha vista a terra dolorante, è subito corso in suo aiuto, richiamando l’attenzione di Elenoire. I medici, chiamati dalla Casalegno, sono intervenuti immediatamente.

Isola dei Famosi: come sta Marina Suma?

Poco dopo l’infortunio, Elenoire ha fatto sapere:

“Allora, in questo momento Marina sta facendo degli accertamenti medici. Appena avremo notizie sarà mia premura informarvi. C’è stato un momento di paura per lo strattone, ma attendiamo gli accertamenti. L’ho vista con il volto un po’ più disteso”.

Visto che l’Isola dei Famosi non va in onda 24 ore su 24 non sappiamo ancora se Marina è tornata in gioco o meno.