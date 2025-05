All'Isola dei Famosi, Simona Ventura replica ad Adinolfi citando un episodio personale per smentire le sue dichiarazioni.

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Simona Ventura ha preso posizione contro Mario Adinolfi, commentando con fermezza alcune dichiarazioni rilasciate dal concorrente nei giorni scorsi. L’opinionista non si è limitata a una semplice replica, ma ha deciso di portare alla luce un episodio della propria vita privata per confutare in modo diretto le affermazioni.

Isola dei Famosi, le dichiarazioni di Adinolfi fanno discutere

La puntata de L’Isola dei Famosi trasmessa il 28 maggio ha assunto toni particolarmente intensi, trasformandosi in un vero e proprio spazio di confronto sui diritti civili. Protagonisti dello scontro verbale in diretta sono stati Simona Ventura e Mario Adinolfi, coinvolti in una discussione animata sul tema della genitorialità e sul riconoscimento di tutte le forme di famiglia, indipendentemente dalla loro configurazione.

“Io non credo che un bambino possa stare con due papà. Io credo che sia vero che chiunque possa accudire un bambino e dargli amore, ma non credo che chiunque possa essere un papà e una mamma”, aveva dichiarato il naufrago durante la settimana.

Isola dei Famosi, Simona Ventura contro Adinolfi: “Stammi bene a sentire”

L’opinionista del programma ha preso la parola con decisione, contestando apertamente alcune affermazioni del concorrente e portando come esempio un episodio della propria vita. Le sue parole hanno attirato grande attenzione da parte del pubblico e generato un acceso dibattito sui social, dove in molti hanno letto nel suo intervento una presa di posizione netta contro chi continua a mettere in discussione i modelli familiari non tradizionali.

“Il mestiere di genitore è un mestiere difficilissimo, però devo dire che non è un mestiere che per me ha una genesi biologica. Il mestiere di genitori si combatte, si guadagna sul campo. Io ho adottato una bambina nel 2006 che adesso è mia figlia. Ha quasi 19 anni ed è uno dei regali più grandi che ho ricevuto nella mia vita. L’ho cresciuta da sola perché l’ho adottata da single e ti assicuro che è mia figlia e io sono sua madre”.

Tra gli applausi del pubblico, Simona Ventura ha sottolineato che ciò che conta davvero per un bambino è ricevere amore, cure e guida nella vita, indipendentemente da chi siano i genitori: madre, padre, due madri o due padri. Le sue parole hanno commosso Alessia Fabiani, che si è lasciata andare alle lacrime.