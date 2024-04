Isola dei Famosi, Tonia si ritira per problemi di salute: i parenti non riescono a contattarla.

Durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria ha comunicato l’assenza di Tonia Romano per problemi di salute. A quanto pare, i parenti della donna non riescono a mettersi in contatto con lei.

Isola dei Famosi, Tonia assente: parenti in ansia

“Tonia non è qui con noi, ma le auguriamo di riprendersi molto presto“, ha annunciato Vladimir Luxuria nel corso della prima puntata dell’Isola dei Famosi. La Romano era stata annunciata come concorrente Nip del reality honduregno, ma ha avuto problemi di salute in Honduras ed è stata costretta al ritiro. Stando a quanto fa sapere Fanpage.it, i parenti non riescono a mettersi in contatto con Tonia.

Isola dei Famosi: i parenti di Tonia non riescono a contattarla

Su Fanpage.it si legge:

“Tra i nip ci sarebbe dovuta essere anche Tonia Romano, ex soldato e Miss Mamma Campania. La concorrente, però, non entrerà in gioco nella puntata di questa sera, in onda lunedì 8 aprile, per motivi di salute. A farlo sapere la conduttrice Vladimir Luxuria in diretta. Fanpage.it apprende che Romano si trova in Honduras e le persone a lei vicine, qua in Italia, non riescono a contattarla“.

Isola dei Famosi: cosa è successo a Tonia?

Vladimir Luxuria ha sottolineato che Tonia è stata costretta al ritiro a causa di problemi di salute, ma non siamo in grado di dire cosa abbia avuto. Probabilmente, è impegnata con i controlli medici ed è per questo che i parenti non sono riusciti ancora a sentirla.