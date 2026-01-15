Israele Colpisce Gaza: Inizio della Fase Due del Piano di Pace degli Stati Uniti

Le notizie provenienti da Gaza evidenziano un aumento dell’instabilità, con l’esercito israeliano che ha recentemente eseguito un attacco aereo, causando la morte di almeno otto palestinesi. Questo avviene mentre gli Stati Uniti annunciano il passaggio alla fase due di un piano di pace per la regione, articolato in venti punti, volto a stabilire un cessate il fuoco duraturo con Hamas.

Il contesto dell’attacco

Secondo quanto riportato dall’agenzia Wafa, l’attacco ha colpito due abitazioni appartenenti alle famiglie al-Hawli e al-Jarou nella località di Deir el-Balah. Tra le vittime figura un minorenne di soli 16 anni, evidenziando la gravità della situazione per i civili nella regione. Le autorità sanitarie hanno confermato le perdite umane. L’esercito israeliano ha identificato una delle vittime come Muhammad al-Hawli, un comandante del braccio armato di Hamas, le Qassam Brigades.

Le ripercussioni della violenza

L’attacco ha suscitato la condanna di Hamas, che ha definito l’azione un “crimine despicabile”. L’organizzazione ha sottolineato il disprezzo mostrato dal Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu nei confronti del cessate il fuoco stabilito lo scorso ottobre. Dall’attuazione di questo cessate il fuoco, oltre 451 palestinesi, inclusi più di cento bambini, hanno perso la vita. Nel contempo, tre soldati israeliani sono stati uccisi nello stesso periodo.

La fase due del piano di pace

In un comunicato diffuso attraverso i social media, il diplomatico statunitense Steve Witkoff ha annunciato l’avvio della seconda fase del piano di pace ideato da Donald Trump. Questo nuovo stadio rappresenta un’evoluzione rispetto al semplice cessate il fuoco, introducendo misure più strutturate, tra cui la demilitarizzazione e la governance tecnica della regione. La creazione di una forza internazionale di stabilizzazione è parte integrante della strategia, mirata a garantire la sicurezza e a formare le forze di polizia palestinesi.

La nuova governance di Gaza

Il comitato tecnico nazionale, responsabile della gestione quotidiana di Gaza, è stato costituito e sarà guidato da Ali Shaath, ex vice ministro dell’Autorità palestinese. Attualmente, questo comitato si riunisce in Egitto, con l’intento di utilizzare “intelligenza piuttosto che armi” per le sue operazioni, evitando il coordinamento con gruppi armati. La reazione di Hamas è stata positiva, considerando questa iniziativa come un passo significativo verso la stabilizzazione della situazione.

Le sfide umanitarie in corso

Nonostante i progressi diplomatici, la situazione sul campo in Gaza rimane critica. La popolazione, composta da oltre due milioni di abitanti, affronta una crisi umanitaria senza precedenti, aggravata dal blocco israeliano che limita l’accesso a beni essenziali. Le condizioni di vita sono state definite “disumane” da funzionari delle Nazioni Unite, che hanno avanzato richieste urgenti per accelerare i lavori di ricostruzione.

La devastazione materiale

Il conflitto ha generato circa 60 milioni di tonnellate di macerie in tutta Gaza, rendendo necessaria un’ampia opera di ricostruzione. Ali Shaath ha dichiarato che il comitato si concentrerà su interventi immediati per alleviare la sofferenza della popolazione, con piani per rimuovere le macerie e predisporre il terreno per un futuro migliore. Tuttavia, la presenza di ordigni inesplosi e rifiuti pericolosi complica notevolmente le operazioni di recupero.

La situazione a Gaza continua a evolversi. Si nutre la speranza di una soluzione duratura, capace di portare finalmente pace e stabilità in una regione segnata da decenni di conflitto e violenza. Le attuali dinamiche geopolitiche, unite alle difficoltà umanitarie, rendono la ricerca di un accordo complessa e delicata. Le organizzazioni internazionali si impegnano a monitorare la situazione, mentre le comunità locali auspicano un miglioramento delle condizioni di vita. L’attenzione mondiale è rivolta a Gaza, in attesa di sviluppi significativi che possano segnare un cambio di rotta per la popolazione locale.