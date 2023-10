Matteo Renzi ha voluto commentare la situazione tragica in Israele dopo l’attacco ricevuto da Hamas. Le parole del politico.

Israele, il commento di Renzi: “Europa deve avere un esercito estero”

Matteo Renzi conosce il Medio Oriente per il suo passato da presidente del Consiglio e la collaborazione con l’Arabia Saudita. Secondo lui l’Europa può avere un ruolo importante per superare la crisi “ma non deve fare solo da spettatrice degli orrori“. Il Senatore ha spiegato che quello che è accaduto sabato è “una svolta terribile e non solo per il Medioriente”. “Abituati al chiacchiericcio rasoterra della nostra politica non ci rendiamo conto che dopo l’invasione russa in Ucraina sono saltati equilibri decennali. Focolai pericolosi nei Balcani, violenze sugli armeni in Nagorno Karabakh, colpi di Stato in Africa, tensioni nel Mar Cinese. L’anarchia regna sovrana, senza l’iniziativa diplomatica delle istituzioni internazionali che brillano per la loro assenza. La violenza terrorista di Hamas non è solo un disastro per il Medioriente ma rischia di essere la goccia che fa traboccare un vaso già colmo di odio” ha dichiarato Matteo Renzi, sottolineando che l’azione di Hamas è stata sostenuta da Teheran, ma non pensa che si scatenerà un conflitto diretto tra Israele e Iran.

“Farsi sorprendere in questo modo così devastante pone Israele in una condizione di debolezza inedita almeno da mezzo secolo” ha spiegato Renzi, sottolineando che il Paese viene da un biennio di logorio interno per la fragilità del sistema politico e le manifestazioni contro la riforma della Giustizia. “C’è un tema di debolezza strutturale delle democrazie, specie quelle prive di solidità dei governi. Ma non è il tempo dell’analisi: verrà il giorno in cui Israele rifletterà sulle proprie debolezze” ha aggiunto il politico, sottolineando che gli israeliani reagiranno più duramente. “Dopo un attacco di queste dimensioni solo chi ha un cuore di pietra può negare al popolo d’Israele il diritto – e aggiungo il dovere – di esistere. E di resistere. La democrazia israeliana ha i suoi problemi, ma chi vuole cancellare questo Stato dalla mappa geografica non può prevalere” ha aggiunto.

Israele, il commento di Renzi: “L’Italia non può avere nessun ruolo da sola”

Per Renzi l’Italia non può avere “da sola nessun ruolo, purtroppo. Il punto è se l’Italia costruisce una iniziativa europea. Perché purtroppo Bruxelles è sempre più il luogo della burocrazia e non del coraggio. L’Europa deve recuperare una propria dimensione di politica estera: oggi non è credibile nel Golfo, non è credibile in Nord Africa, non è credibile in Terra Santa. Ma non lo è nemmeno davanti al dolore degli armeni o all’allarme estremista sotto il Sahara. Allora: o ci diamo una bella sveglia come cittadini europei o saremo gli spettatori di un film del terrore“. “I leader riformisti arabi dovranno ora gestire con intelligenza il ritorno mediatico che Hamas, Hezbollah e Jihadisti hanno voluto creare con la diffusione dei video che indignano il mondo occidentale ma esaltano i seminatori di odio, soprattutto in alcuni” ha aggiunto Renzi.

“Bin Salman è un leader giovane: sarà comunque lui l’uomo che stabilirà le storiche relazioni diplomatiche tra Riad e Israele e tra Riad e il Vaticano. Ma dopo quello che è successo, e che sta per succedere a Gaza, tutti i leader arabi avranno bisogno di molto più tempo per evitare troppi scossoni interni. E non sarà facile nemmeno in Europa bloccare il tentativo degli estremisti di rialzare la testa” ha spiegato il politico, sottolineando che serviranno nuovi investimenti nella difesa a cominciare dall’esercito europeo.