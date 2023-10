Diverse compagnie aeree hanno sospeso i voli verso Israele a causa degli attacchi del gruppo radicale islamista Hamas.

Israele, diverse compagnie sospendono i collegamenti aerei

Diverse compagnie aeree hanno sospeso i voli verso Israele, a causa dei recenti attacchi del gruppo radicale islamista Hamas. Le compagnie statunitensi Delta Air Lines, United Airlines e American Airlines e quelle europee Lufthansa, Air France-KLM e Wizz Air hanno annunciato la sospensione dei voli da e per Tel Aviv, in Israele. Altre hanno deciso di modificare gli orari e cancellare alcuni voli e hanno annunciato che stanno valutando se sospenderli del tutto, come la British Airlines.

Israele, collegamenti aerei sospesi: compagnie in difficoltà

La Federal Aviation Administration, agenzia del governo statunitense che supervisiona l’aviazione civile, e l’Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza aerea (EASA) hanno raccomandato alle compagnie che continuano ad operare in quella zona di essere pronte a rispondere a qualsiasi istruzione delle autorità israeliane. Le compagnie aere sono in difficoltà anche per via del prezzo del carburante, aumentato dopo l’attacco di Hamas. Evitare lo spazio aereo israeliano complicherebbe ancora di più le rotte nella regione, visto che è già necessario evitare quello siriano e quelli di Ucraina e Russia.