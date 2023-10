Israele sotto l’attacco di Hamas: il bilancio di vittime, feriti e dispersi

Terrore e violenza regnano sovrani in Israele: il Paese, guidato dal presidente Benjamin Netanyahu, ha rilasciato un bilancio aggiornato di vittime, feriti e dispersi a seguito dell’attacco subito da Hamas.

Ha raggiunto quota 600 vittime il bilancio dei morti in Israele a seguito dell’atroce attacco subito da Gaza. I feriti sono circa 2.000, di cui almeno 300 vertono in gravi condizioni. I dispersi, che si suppone siano stati presi in ostaggio, sono 750. Per quanto riguarda i dispersi in ostaggio, nelle ultime ore, è diventato virale sui social un video che mostra il rapimento di giovani ragazze israeliane da parte di Hamas.

Woman captured by Hamas. This is horrific.

Sul fronte palestinese, invece, il numero delle persone rimaste uccise dei raid israeliani è salito a 370 morti. I circa 500 attacchi compiuti dall’Esercito di Israele sulla Striscia di Gaza, inoltre, avrebbero causato la morte di 400 miliziani.

Alla luce dello scontro che tiene impegnati Israele e Hamas, l’ufficio del presidente israeliano Benjamin Netanyahu ha riferito che il gabinetto di sicurezza del Governo ha votato la messa in stato di guerra del Paese. L’iniziativa consente di intraprendere “attività militari significative”. Il passaggio della misura tramite il Gabinetto di sicurezza è cruciale: le leggi israeliane, infatti, dispongono che non si possa entrare in guerra senza che vi sia una decisione dell’esecutivo in carico.

Intanto, una sfilza di tank israeliani si stanno dirigendo verso Sud per raggiungere il confine con Gaza. La sfilata dei mezzi militari verso una delle zone più calde del conflitto è stata immortalata in una serie di video condivisi sui social network da diversi utenti e anche sui profili di svariati media nazionali e internazionali. A corredo delle immagini diffuse, in molti hanno commentato che “l’inizio dell’invasione di terra è solo questione di tempo”. Al momento, il Governo di Netanyahu non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla presunta operazione.

Breaking News Israel: Hundreds of Israeli Tanks are being deployed to the border with Lebanon and Syria in the Pilon region.

This could be a sign of anticipation of a wider conflict with hostile state actors including #Iran backed #Hezbollah and even #Syria and #Lebanon.… pic.twitter.com/mwbr3GywXP

