Palestina-Israele: la Cina è preoccupata per escalation violenza

La Cina è molto preoccupata per l'attuale escalation di violenza tra Palestina e Israele. Pechino invita al cessate il fuoco.

Il bilancio della guerra scoppiata in Israele dopo l’attacco di Hamas sta preoccupando moltissimo anche gli altri Paesi. La Cina è profondamente preoccupata per l’attuale escalation di tensione e violenza, che sembra non volersi fermare e che ha già causato moltissime vittime e moltissimi feriti. A riferirlo è stato un portavoce del ministero degli Esteri cinese.

Cina preoccupata per la situazione in Israele: la richiesta

La Cina ha dichiarato di essere molto preoccupata per la situazione in Israele e ha chiamato “le parti pertinenti a mantenere moderazione e calma, a fermare immediatamente gli scontri, a proteggere i civili e a impedire alla situazione di avviarsi verso un deterioramento“. La nota sottolinea le difficoltà e “la stagnazione a lungo termine dei processi di pace” ormai insostenibili. Il modo fondamentale per riuscire a placare le ostilità “risiede nell’attuazione dei ‘due Paesi’ e nella creazione di uno Stato palestinese indipendente“, sono le parole che si leggono nella nota.