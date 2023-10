Israele, Onu: "Attacchi contro civili devono essere fermati"

Dalle prime ore di sabato 7 ottobre, su Israele è piombato un vero e proprio incubo. La situazione si sta facendo via via sempre più drammatica tanto che, secondo la testata israeliana N12, sarebbero 50 le persone israeliane che sarebbero state prese in ostaggio da Hamas. “Ci aspettiamo che i combattimenti continuino”, è quanto ha dichiarato Saleh al-Arouri, vice capo del gruppo dei miliziani.

Attacco Israele, l’appello lanciato dall’Onu

Intanto, l’Onu ha condannato duramente ciò che sta succedendo in Israele. Ha quindi lanciato un appello: “Questo è un precipizio pericoloso e faccio appello a tutti affinché si tirino indietro dal baratro”, è quanto ha osservato il coordinatore delle Nazioni Unite per la pace in Medio Oriente che ha poi aggiunto: “Condanno con veemenza l’assalto su più fronti di questa mattina, che ha provocato scene orribili di violenza e molte vittime e feriti israeliani. […] Sono attacchi atroci contro civili e devono essere fermati immediatamente”.

Netanyahu a Biden: “Israele avrà sopravvento con campagna militare potente”

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto una conversazione telefonica con il leader israeliano Netanyahu e a riportarlo è un comunicato diramato dall’ufficio dello stesso primo ministro israeliano. Quest’ultimo ha poi provveduto a ringraziare il capo della Casa Bianca, arrivando ad affermare che Israele potrebbe imporsi con una compagna lunga e potente.

Razzo ha colpito casa dell’ambasciatore israeliano a Roma

Alon Bar, ambasciatore israeliano a Roma, ha reso noto che un razzo è caduto sull’abitazione del fratello a Tel Aviv, danneggiandola inevitabilmente: “L’appartamento contrassegnato in verde è quello di mio fratello: è stato colpito da un razzo lanciato dai terroristi di Hamas. La famiglia sta bene. Il terrorismo non prevarrà”, è quanto ha scritto il diplomatico su X.