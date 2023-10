In seguito all’attacco lanciato contro Israele, sarebbero oltre cento gli ostaggi catturati dai miliziani di Hamas. Ma altre fonti parlano anche di “750 dispersi”. Tra questi una ragazza di 25 anni di nome Noa Argamani, strappata alle braccia del fidanzato durante un rave party, dove secondo i testimoni ci sarebbero stati 260 morti, e portata via in motocicletta.

Miliziani di Hamas: tra gli ostaggi un’85enne

Tra gli ostaggi detenuti dai miliziani di Hamas vi è anche una donna anziana di 85 anni. La nipote di questa anziana donna ha lanciato un appello disperato affinché venga liberata. SkyTg24 evidenzia come molti dei volti delle vittime sono stati resi pubblici sui social media, dove sono state condivise foto e video che mostrano rapimenti effettuati da Hamas. Questi rapimenti coinvolgono uomini, donne e bambini, che vengono prelevati dalle loro case e trasferiti con la forza nella Striscia di Gaza, spesso subendo violenze.

Miliziani di Hamas, anziana rapita: l’appello della nipote

Adva Adar, nipote della donna rapita, ha pubblicato sul web l’immagine della nonna, con il seguente messaggio: “Questa è mia nonna ed è stata catturata e portata a Gaza. Il suo nome è Yaffa Adar ed ha 85 anni”.

Miliziani di Hamas: bimbo israeliano rapito e deriso da coetanei palestinesi

In un video circolato su Internet, viene mostrato un bambino israeliano, portato nella Striscia di Gaza, divenuto oggetto di derisione da parte di altri bambini palestinesi. Nel filmato, si vede il bambino mentre viene bullizzato e gli viene agitato un bastone vicino al viso da parte dei coetanei.