Israele e Hamas: Progresso nel Piano di Pace Sostenuto dagli Stati Uniti

Il conflitto tra Israele e Hamas si evolve verso una nuova fase, presentando numerose sfide da affrontare.

Il conflitto tra Israele e Hamas continua a segnare la storia della regione. Le parti stanno cercando di passare alla seconda fase di un piano di pace sostenuto dagli Stati Uniti. Tuttavia, persistono dubbi riguardo al ruolo di una forza di stabilizzazione internazionale nel territorio palestinese, attualmente sotto forte pressione militare.

Il funzionario senior di Hamas, Basem Naim, ha espresso la necessità di ulteriori chiarimenti sul progetto americano.

Naim ha dichiarato che, sebbene il gruppo sia disposto a discutere la possibilità di congelare o stoccare le armi durante il cessate il fuoco, non accetterà un intervento internazionale per il disarmamento della sua milizia.

Le ambizioni di Netanyahu e la resistenza di Hamas

Israele, guidato dal primo ministro Benjamin Netanyahu, cerca di esercitare maggiore pressione su Hamas con l’obiettivo di porre fine alla governance del gruppo a Gaza. Netanyahu ha in programma un incontro con Donald Trump per discutere i dettagli di questa nuova fase, che prevede la demilitarizzazione della regione.

In una conferenza stampa con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, Netanyahu ha sottolineato l’importanza del disarmo di Hamas. Ha affermato che la fase due del piano sarà altrettanto difficile quanto la prima. Tuttavia, le affermazioni di Naim riguardo al congelamento delle armi potrebbero non soddisfare le richieste israeliane di un disarmo completo.

Le implicazioni della proposta di disarmo

Il portavoce di Hamas ha ribadito che il gruppo mantiene il diritto di resistere. Inoltre, una potenziale cessazione delle ostilità potrebbe essere legata a un processo che porti alla creazione di uno stato palestinese, con un’eventuale tregua a lungo termine di cinque o dieci anni.

Il piano degli Stati Uniti offre spazio per l’indipendenza palestinese, ma Netanyahu ha costantemente rifiutato tale possibilità, temendo che ciò possa avvantaggiare Hamas. La proposta di Trump, che include la creazione di una forza di stabilizzazione e un governo palestinese tecnocratico, rimane vaga in termini di dettagli e tempistiche.

La forza di stabilizzazione internazionale: un interrogativo aperto

Le autorità americane prevedono l’invio di forze internazionali nel prossimo anno, ma la composizione e il comando di questa forza non sono stati ancora definiti. Paesi come l’Indonesia hanno manifestato interesse a contribuire, ma la mancanza di un piano concreto solleva preoccupazioni.

Netanyahu ha riconosciuto l’indeterminatezza del piano, ponendo domande su tempistiche e modalità di intervento. La fase due, ha avvertito, entrerà in gioco solo dopo che Hamas restituirà l’ultimo ostaggio israeliano, un poliziotto ucciso durante l’attacco del 7 ottobre.

Le reazioni internazionali e il contesto attuale

La prima fase del piano ha già mostrato segni di difficoltà, con Israele che ha continuato a bombardare Gaza durante il cessate il fuoco, causando la morte di oltre 370 palestinesi. Il governo israeliano ha accusato Hamas di ritardare il ritorno dei prigionieri.

Il Qatar ha messo in guardia sul fatto che il cessate il fuoco si trova in una fase critica e potrebbe rompersi senza un accordo permanente. Il primo ministro qatariota ha dichiarato che una vera tregua richiede il ritiro completo delle forze israeliane e il ripristino della stabilità per i palestinesi.

