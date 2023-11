Liliana Segre ha commentato i fatti del Medio Oriente parlando a un mese dall'attacco di Hamas in Israele

La senatrice a vita Liliana Segre ha parlato ieri alla sinagoga di Milano in occasione della serata di commemorazionedegli attentati compiuti da Hamas contro Israele un mese fa.

Liliana Segre sulla guerra Israele-Hamas: le parole

La serata alla sinagoga di Milano è stato organizzata dalla comunità ebraica del capoluogo lombardo ed era l’occasione per ricordare le vittime degli assalti di Hamas del 7 ottobre. Tra gli invitati non poteva certo macnare la senatrice Liliana Segre: “Le immagini che stiamo vendendo mi danno una tristezza infinita“ – ha dichiarato durante la cerimonia. “Non mi sento di parlare di questo argomento perché altrimenti mi sembra di avere vissuto invano“ – ha aggiunto ancora la senatrice a vita.

Medio Oriente, proseguono i bombardamenti

Nel frattempo, le barbarie in Medio Oriente sembrano ancora lontane dal poter terminare. Nonostante la richiesta degli Usa a Israele di procedere con tre giorni di tregua, Netanyahu non arretra. L’esercito israeliano ha attaccato anche questa notte con nuovi raid nella Striscia di Gaza e in Libano: “L’indicazione è sicuramente quella di uccidere o catturare tutti i leader di Hamas” – ha spiegato Jonathan Conricus, uno dei portavoce dell’Idf.