Gli Usa sono al lavoro per arrivare presto ad una tregua tra Israele e Hamas: per questo è in programma un nuovo viaggio di Blinken

Mentra i raid di Israele nella Striscia di Gaza proseguono senza un giorno di sosta, le diplomazie internazionali sono al lavoro per cercare di far arrivare le due parti in casua della guerra in Medio Oriente alla tanto agognata tregua. Ecco perché il segretario di Stato statunitense Antony Blinken si recherà presto nuovamente in Arabia Saudita e in Egitto.

Israele-Hamas, il viaggio di Blinken per la tregua

Il segretario di Stato statunitense Antony Blinken è pronto a tornare in Arabia Saudita ed Egitto, così come ha più volte fatto anche negli scorsi mesi. Sul tavolo ci sono ancora una volta le discussioni in merito alla tregua tra Israele e Hamas e agli aiuti umanitari che devono essere inviati nella Striscia di Gaza. A riferirlo è stato il portavoce del Dipartimento di Stato, Matthew Miller, che ha spiegato come Blinken sarà impegnato nella giornata di mercoledì a Jeddah per poi spostarsi al Cairo il giorno successivo per i colloqui con le autorità egiziane.

Israele-Hamas, il post di Joe Biden

Su questo tema è intervenuto ancora una volta anche il presidente americano Joe Biden: “Ho parlato nuovamente con il Primo Ministro Netanyahu degli ultimi sviluppi in Israele e Gaza. Ho continuato ad affermare che Israele ha il diritto di attaccare Hamas, un gruppo di terroristi responsabile del peggior massacro del popolo ebraico dai tempi dell’Olocausto“. Il presidente Usa ha spiegato nel suo ultimo post su X: “Ho ribadito la necessità di un cessate il fuoco immediato come parte di un accordo per la liberazione degli ostaggi, della durata di diverse settimane, in modo da poter riportare gli ostaggi a casae aumentare gli aiuti ai civili a Gaza”.