Guerra in Israele, Papa Francesco: "Il terrorismo non è una soluzione al con...

Il pontefice commenta in coda all'udienza generale le vicende della guerra in corso in Medio Oriente: l'appello alla pace e al rispetto delle vite umane

La Chiesa si inginocchia alla guerra in Medio Oriente. «Continuo a seguire con dolore e apprensione quanto sta succedendo in Israele e in Palestina. Tante persone uccise, tantissime quelle ferite. Prego per le famiglie che hanno visto trasformare un giorno di festa in un giorno di lutto e chiedo che gli ostaggi vengano subito rilasciati». È questo l’appello lanciato da Papa Francesco al termine dell’udienza generale.

L’appello alla pace e al rispetto delle vite umane

«È diritto di chi è attaccato difendersi, ma sono molto preoccupato per l’assedio totale in cui vivono i palestinesi a Gaza, dove pure ci sono state molte vittime innocenti», prosegue il pontefice in riferimento all’operazione d’assedio nella Striscia di Gaza da parte di Israele, già condannata dall’Onu poiché proibita dal diritto internazionale umanitario. «Il terrorismo e gli estremismi non aiutano a raggiungere una soluzione al conflitto tra israeliani e palestinesi, bensì alimentano odio, violenza e vendetta, oltre a far soffrire entrambe le popolazioni», chiosa Papa Francesco nel tentativo di sensibilizzare le due parti alla pace.

Oltre mille morti a Gaza e in Cisgiordania

Sale a 1.078 il numero di palestinesi uccisi (a 5.314 quello dei feriti) durante gli attacchi israeliani contro la Striscia di Gaza e la Cisgiordania. «Gli attacchi sproporzionati e infondati di Israele su Gaza potrebbero portarla verso una posizione sgradita agli occhi del pubblico a livello globale», commenta Recep Tayyip Erdogan durante un discorso al gruppo parlamentare del suo partito. «Condurre un conflitto in questo modo non è una guerra, ma un massacro», conclude il presidente turco opponendosi «equamente all’uccisione dei civili in Israele e ai bombardamenti su Gaza».