Dopo la condanna unanime nei confronti di Hamas, le Nazioni Unite avvertono Israele, diretta verso l’operazione di terra nella Striscia di Gaza, già assediata con il blocco a cibo ed energia: «Questo è un precipizio pericoloso. […] Un assedio che mette a repentaglio la vita dei civili privandoli dei beni di prima necessità è proibito dal diritto internazionale umanitario», afferma Volker Turk, Alto commissario Onu per i diritti umani.

Usa, Russia ed Europa contro Hamas

«Non c’è mai giustificazione al terrorismo. Siamo accanto al governo e al popolo di Israele», fa sapere la Casa Bianca. Non manca tra le condanne quella della Russia, che si limita a chiedere «moderazione» poiché «se lo avessimo saputo, lo avremmo evitato». Mentre l’Europa intera si schiera dalla parte di Israele, ad Hamas arriva il sostegno di Teheran, «orgogliosa dei combattenti palestinesi». Un sostegno che trova base forte: «Nessuna trattativa sugli ostaggi fino a fine guerra», così Hamas risponde alla Russia. Cresce intanto la tensione per i connazionali: dopo l’arrivo di circa duecento italiani in due diversi Boeing atterrati a Pratica di Mare, altri duecento uomini saliranno a bordo dei mezzi dell’aeronautica militare italiana a Tel Aviv. Due finora i dispersi.

L’Oms per l’apertura di un corridoio umanitario

«L’Oms chiede la fine della violenza. È necessario un corridoio umanitario per raggiungere le persone con forniture mediche essenziali», dichiara il portavoce dell’Oms, Tarik Jasarevic, in una conferenza stampa a Ginevra. Così l’Organizzazione mondiale della salute (Oms) chiede l’apertura di un corridoio umanitario dentro e fuori la Striscia di Gaza, ormai completamente sotto assedio da parte di Israele.