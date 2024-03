Gaza, Israele sparò ai civili in fila per gli aiuti, ma precisa: "Spari solo a chi si avvicinava"

Gaza, Israele sparò ai civili in fila per gli aiuti, ma precisa: "Spari solo...

Si torna a parlare dell'incidente che a Gaza ha spinto le forze israeliane a sparare sui civili in fila per gli aiuti, Israele ha ammesso le sue colpe specificando però ciò che è accaduto.

Si era già parlato dell’incidente, avvenuto verso la fine di febbraio, durante il quale le forze israeliane presenti a Gaza hanno sparato sui civili in fila in attesa dei camion di aiuti umanitari. In queste ore però Israele ha ammesso le sue colpe, specificando però di aver agito e sparato solo contro alcuni individui che si erano avvicinati troppo ai soldati di guardia.

La versione di Israele

Quello che Israele ha definito un “incidente” è avvenuto precisamente il 29 febbraio a Gaza, mentre alcuni civili erano in attesa dei camion che trasportavano aiuti umanitari nella zona. Ora arrivano nuovi dettagli tramite un’indagine interna e, stando a quando emerso, anche se le forze israeliane hanno ammesso di aver aperto il fuoco, hanno tenuto a precisare che i colpi erano diretti verso un gruppo di persone che si era avvicinato troppo ai soldati di guardia che si trovavano in un posto di blocco nella zona.

L’indagine svolta è stata presentata al al Capo di Stato Maggiore, il Generale Herzl Halevi, e comprende una relazione sull’intero caso. Ed è da questa analisi che emerge il quadro appena descritto, ovvero che l’IDF non hanno sparato a caso sulla folla, ma solo contro un gruppo ben preciso che, secondo le forze israeliane, in quel momento rappresentava un pericolo.

La prima ipotesi

Inizialmente le forze israeliane avevano parlato di spari di avvertimento verso la folla che si era avvicinata troppo, mentre la maggior parte delle vittime era stata causata non dai colpi d’arma da fuoco, ma bensì dalla calca che si è venuta a creare in seguito, altri sarebbero stati invece schiacciati dai camion che stavano cercando di scappare all’assalto delle persone affamate.

In ogni caso il ministero della Sanità palestinese controllato da Hamas ha specificato che l’accaduto ha causato almeno 112 morti e centinaia di feriti. Le autorità locali sono certe che buona parte delle vittime è morta a causa delle ferite da arma da fuoco e, nonostante Israele abbia subito ammesso di aver effettivamente sparato, non concorda invece sul numero delle vittime.