L’Istat ha confermato oggi il rallentamento dell’inflazione a dicembre, ribadendo le stime preliminari diffuse due settimane fa.

Istat, l’inflazione rallenta: + 0,6% a dicembre

L’aumento dei prezzi è dell’0,6% su base annua e dello 0,2% su base mensile, con una crescita annuale dell’5,7%, notevolmente inferiore all’8,1% del 2022. Il rallentamento è principalmente attribuito ai Beni energetici regolamentati, ai Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, e agli Alimentari lavorati. Tuttavia, si registra un sostegno all’inflazione grazie al mitigarsi del calo dei prezzi degli Energetici non regolamentati e all’accelerazione di quelli degli Alimentari non lavorati.

Istat, inflazione: il carrello della spesa al + 5,3%

A dicembre 2023, “l’inflazione di fondo”, escludendo energetici e alimentari freschi, decelera a +3,1%, mentre quella al netto solo dei beni energetici scende a +3,4%. Il cosiddetto carrello della spesa rallenta leggermente, segnando +5,3% rispetto al +5,4% del mese precedente. nel complesso annuale 2023, al netto di energetici e alimentari freschi, i prezzi al consumo crescono del 5,1%, mentre al netto solo degli energetici del 5,3%, indicando un rallentamento tendenziale dell’inflazione.