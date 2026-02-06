Italia: Approvato il Decreto sulla Trasparenza Salariale per Maggiore Equità nel Lavoro

Il recente provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri rappresenta una pietra miliare per il mercato del lavoro italiano. Questo decreto legislativo, che recepisce la Direttiva Ue 2026/970, ha come obiettivo principale quello di garantire una maggiore trasparenza salariale e di ridurre il gender pay gap, un fenomeno persistente nel nostro Paese.

Un cambiamento culturale indispensabile

Monica Nolo, vicepresidente di Manageritalia, ha evidenziato l’importanza di questa legge, che obbliga le aziende a rendere noti i livelli retributivi medi per mansioni equivalenti. Questo approccio non solo tutela i diritti dei lavoratori, ma contribuisce anche a promuovere un cambiamento culturale necessario nel mondo del lavoro.

Strumenti per un futuro equo

Con l’entrata in vigore di questo decreto, il Contratto Nazionale di Lavoro dei dirigenti del terziario, recentemente rinnovato, si arricchisce di strumenti utili per supportare e accompagnare questa evoluzione. La vicepresidente di Manageritalia ha sottolineato come il contratto fornisca risorse vitali per affrontare le sfide della parità di genere e della trasparenza.

Un impegno condiviso

Manageritalia, che rappresenta oltre 47.000 manager del settore terziario, ha accolto con favore il decreto, evidenziando il suo ruolo pionieristico nella trasformazione delle pratiche lavorative. L’associazione ha collaborato con partner come Confcommercio e Federalberghi per integrare nella normativa i principi di uguaglianza.

Osservatorio sulla parità di genere

Per garantire l’efficace attuazione delle nuove normative, è stato istituito un osservatorio sulla parità di genere nell’ambito del Contratto Nazionale. Questo organismo bilaterale avrà il compito di monitorare le disparità salariali e le opportunità professionali, fornendo dati essenziali per contrastare le discriminazioni.

Impatto sulla competitività delle imprese

L’approvazione del decreto sulla trasparenza salariale rappresenta non solo un passo verso l’uguaglianza, ma anche un atto di civiltà strategico per la competitività delle imprese italiane. Nolo ha evidenziato che questo provvedimento allinea l’Italia alle migliori pratiche europee, contribuendo a creare un ambiente di lavoro più equo e giusto.

Il management del terziario si dimostra pronto a guidare questo cambiamento, impegnandosi affinché il merito diventi l’unico parametro di valutazione, senza distinzioni di genere. La trasformazione della norma in cultura aziendale è fondamentale per garantire un futuro lavorativo più equo e soddisfacente per tutti.