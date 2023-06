È Gianmarco Fenzi il 29enne morto a Tenerife: la passione per i viaggi e il ...

Italiano morto a Tenerife, chi era Gianmarco Fenzi

Si chiamava Gianmarco Fenzi il giovane uomo di 29 anni trovato morto sulla spiaggia di Puerto Colon, a Tenerife, lo scorso 15 giugno. Le indagini sulle cause del decesso sono ancora in corso. A Tenerife, la vittima viveva da circa un anno. Precedentemente, aveva trascorso cinque anni alle Balneari e a Minorca.

Della tragedia, i familiari di Fenzi sono stati avvisati solo diversi giorni dopo il ritrovamento del corpo quando il padre del 29enne si è rivolto alle forze dell’ordine.

Da circa sei anni, l’uomo – grande appassionato di cucina – aveva deciso di lasciare l’Italia per raggiungere il padre e aprire un ristorante a Minorca. Le strade di padre e figlio, tuttavia, si erano poi divise. Il primo, infatti, aveva deciso di tornare in Italia mentre il secondo si era trasferito a Tenerife per realizzare il suo grande sogno. L’obiettivo di Fenzi era aprire un ristorante suo nel quale servire sia piatti tipici della tradizione toscana che del posto, sperimentando nuove ricette.

I messaggi di cordoglio alla famiglia

A seguito della diffusione della notizia, sono molti i messaggi di cordoglio inviati alla famiglia della vittima.

“Tantissima gente che Gianmarco ha conosciuto nei suoi viaggi”. Queste le parole di Aurelia, la sorella di Gianmarco, pronunciate dopo essere stata contattata dal quotidiano Il Tirreno. “Con loro instaurava un rapporto di amicizia profonda, vedeva gli amici come la famiglia. Non giudicava nessuno e questo lo si vede nei tanti commenti che leggo sulle sue pagine social. Gianmarco è rimasto nel cuore di tutte le persone che ha conosciuto”.